Genel seçimler bir ay öne kaydırılıyor

Hükümet, genel seçimlerin bir ay önceye alınması için hazırlık başlattı. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun bilgisi dahilinde yapılan çalışmaya göre, Başkanlık sistemine geçilebilmesi için önem atfedilen 2015 genel seçimleri haziran ayı yerine Nisan sonu veya Mayıs başına kaydırılacak.

Nurcan Babacan’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, siyasi kulislerde uzun zamandan beri konuşulan “erken seçim” senaryoları, farklı bir şekilde “erkene alınan seçim” olarak hayata geçirilmeye çalışılıyor. Edinilen bilgiye göre, parti toplantılarında 2015 yılının Haziran ayında yapılacak seçimlerin Nisan ayı yada Mayıs başına çekilmesi gündeme geldi. Konu gerekçeleriyle birlikte Başbakan Ahmet Davutoğlu’na da anlatıldı. Parti kurmaylarının bu konunun olabilirliğini araştırmak için çalışma yapması kararlaştırıldı. Konu, önümüzdeki haftalarda partinin yetkili organlarında ele alınacak ve seçimlerin öne alınıp alınmayacağı karara bağlanacak.

Gerekçeler muhtelif

Genel seçimlerin erkene alınmasının birden fazla nedeni bulunuyor. AKP kulislerinde bunun en önemli nedeni, Suriye ve Irak’ta yaşanan kriz ve savaşın olumsuz etkilerinin ortaya çıkması, çözüm sürecinin buna bağlı olarak zora girmesi ve bunun seçim sonuçlarına yansıması olarak gösteriliyor. Haziran ayında yapılan sınavların yoğunluğu, okulların tatile girmesinden önce seçimin yapılmasının sağlanması da gerekçeler arasında sıralanıyor.

Meclis’e acil takvim

Bu çalışmanın parti içinde kabul görmesi durumunda, seçim takvimi iki ay öne çekilecek. Bu durumda TBMM’nin önünde çalışma takvimi olarak 5 ay değil, üç ay kalacak. Hükümet, sadece 2015 bütçe yasasını çıkarmanın dışında önemli bir adım atamayacak. Bu süreçte, ancak bazı acil yasalar ele alınabilecek. 4 eski bakanla ilgili yolsuzluk iddialarını araştıran Soruşturma Komisyonu da bu takvime göre çalışmalarını sonuçlandıramayacak. Yüce divan oylaması yapılamayacağı için bu süreç de seçimlerden sonraya ertelenmiş olacak.