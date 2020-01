-Genel Sağlık Sigortasında merak edilenler ANKARA (A.A) - 25.01.2012 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) internet sitesinde Genel Sağlık Sigortası uygulamasında merak edilenlere ilişkin 50 soru ve cevabına yer verdi. ''www.sgk.gov.tr'' internet adresinde ''50 soruda yeşilkart ve gelir testi'' bölümünde, 16 başlık altında çeşitli sorular ve cevapları yer aldı. Sorular ve cevaplarından bazıları şöyle: ''18 yaşın üzerindeki çocukların durumu ne olacak? 18 yaşın üzerindeki erkek çocuklar, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi durumunda ise 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayanlar, ana veya babasının sağlık güvencesinden yararlanmaya devam edecektir. Yani, bu kişilerin her yıl öğrenci belgelerini sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine göndermesi yeterli olacaktır. 1 Ekim 2008 öncesi bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık yardımlarından faydalanan kız çocukları ise 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren de sağlık yardımlarından, daha önce olduğu gibi sigortalı veya evli olmadığı sürece yaş şartı aranmaksızın faydalandırılacaktır. 18 yaşın üzerinde çalışmayan/okumayan veya 25 yaşın üzerinde okuyan/okumayan/ çalışmayan erkek çocuklarının gelir testi yaptırmaları için ikametlerinin bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurmaları gerekiyor. -Gelir testi yaptırmak için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına nasıl ulaşılabilir? Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının adres ve diğer iletişim bilgilerine; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 'http://www.aile.gov.tr' veya 'http://www.sydgm.gov.tr/tr/vakif' web adreslerinden erişilebilmektedir. Ayrıca gelir testine müracaat edeceklerin ikametlerinin bulunduğu il veya ilçelerdeki valilik/kaymakamlıklardan da bilgi alınarak öğrenilebilir. -Her hangi bir sosyal güvencesi olmayanlar 31 Ocak 2012 tarihine kadar gelir testi için müracaat etmezlerse ne olacak? 1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla her hangi bir sosyal güvencesi olmayanlar Kurum tarafından Kanunun (60/g) bendi kapsamında re'sen tescil edilmişlerdir. Bu kapsamdakilere Kurum tarafından gelir testi yaptırmaları için 'gelir testine müracaat bildirim' belgesi adreslerine gönderilmiştir. 'Gelir testine müracaat bildirim' belgesi tebliğ edilenler, tebliğ tarihinden itibaren en geç bir ay içinde ikametlerinin bulunduğu vakıflara başvuracaklardır. Ancak bu yazının alınmasını beklemeksizin de doğrudan gelir testi için ikametlerinin bulunduğu vakıflara başvurabilirler. Dolayısı ile 31 Ocak 2012 tarihi, son müracaat tarihi olarak değerlendirilmeyecektir. -Genel sağlık sigortasından yararlanma hakkı olmayanlar/sona erenler gelir testi yaptırmak istememeleri durumunda ne yapmalı? Herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar veya genel sağlık sigortasından yararlanma hakkı sona erenler, gelir testi yapılmaması yönündeki yazılı beyanı ile Kuruma başvurması halinde, asgari ücretin iki katı üzerinden yüzde 12 oranında hesaplanacak tutarda genel sağlık sigortası primi ödeyeceklerdir. (2012 yılı ilk altı ayı için aylık 213-TL‟dir.) -Gelir testi sonucu aile içinde kişi başına düşen geliri, brüt asgari ücretin üçte birinden fazla olanlar ne kadar prim ödeyecek? 1 Ocak 2012-30 Haziran 2012 tarihleri arasındaki asgari ücret (886,5-TL) dikkate alındığında; Kişi başına düşen aylık gelir, brüt asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında (295,50-886,50-TL) ise aylık 35,46 -TL, Kişi başına düşen aylık gelir, asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında (886,50-1.773-TL) ise aylık 106,38 -TL, Kişi başına düşen aylık gelir, asgari ücretin iki katından daha fazla (1.773-TL'den) ise aylık 212,76 -TL, 1 Temmuz 2012-31 Aralık 2012 tarihleri arasındaki asgari ücret (940,50-TL) dikkate alındığında; Kişi başına düşen aylık gelir, brüt asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında (313,50-940,50-TL) ise aylık 37,62 -TL, Kişi başına düşen aylık gelir, asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında (940,50-1.881-TL) ise aylık 112,86 -TL, Kişi başına düşen aylık gelir, asgari ücretin iki katından daha fazla (1.881-TL'den) ise aylık 225,72 TL, Genel sağlık sigortası primi ödenecektir. Ödenen bu prim karşılığı sigortalı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanacaktır.