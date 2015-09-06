Genel Sağlık Sigortası prim borcu için son gün 30 Eylül

Yüzbinlerce kişiyi ilgilendiren Genel Sağlık Sigortası ile ilgili geri sayım başladı. Son başvuru tarihi 30 Eylül. GSS borcundan kurtulmak isteyen kişilerin bu tarihe kadar başvuruda bulunup, gelir durumlarını belgelemeleri gerekir.

Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürü Fatma Derya Alan, Genel Sağlık Sigortası borcundan kurtulmak için 30 Eylül 2015 tarihinin son gün olduğunu hatırlattı.

Alan, Bakanlar Kurulu kararı ile 6 ay uzatılan başvuru süresinin 30 Eylül 2015 tarihinde sona ereceğini ifade etti.

Alan, “Sağlık güvenceleri olmayan vatandaşlarımızdan hiç gelir testi yaptırmayanlar veya gelir seviyeleri kurumumuz tarafından belirlenen kişilerin bu tarihe kadar yapacakları başvurular neticesinde durumları kapsama alındıkları tarihten itibaren güncellenecektir. Yapılandırma neticesinde borçlarını 30 Kasım 2015 tarihine kadar peşin ödemek isteyenlerden borçlarının sadece anapara tutarı tahsil edilecek, taksitlendirme seçeneğini kullanmak isteyen vatandaşlarımız ise 6.9.12 veya 18 eşit taksitte ödeme yapma imkanından yararlanabileceklerdir. Ödemeler kurumumuz ile anlaşmalı tüm bankalardan, PTT şubelerinden ve kurumumuzun www.sgk.gov.tr internet adresinden kredi kartı ile yapılabilmektedir. Başta gençlerimiz olmak üzere sağlık güvencesi olmayan tüm vatandaşlarımızın bu fırsattan yaralanmalarını, başvuru süresi sona ermeden kayıtlı ikamet adreslerinin bulundu Sosyal Yardımlaşma Vakıflarına başvurarak gelir testlerini yaptırmalarının ardından en yakın Sosyal Güvenlik Merkezi’ne başvurmaları gerekmektedir” dedi.

Milliyet gazetesi yazarı Cem Kılıç da bugünki yazısında konuyu ele aldı . Kılıç'ın ‘'Bedava sağlık’ borcu 7.5 milyar lirayı aştı" başlıklı yazısından bir bölümü şöyle:

Taksit taksit öde...

Borcunu taksitler halinde ödeyeceklerin yapılandırmayla yeni borç tutarları hesap edilirken, ilk olarak borç tutarı enflasyon rakamları esas alınarak güncellenecek. Taksitle ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen, bir takvim yılı içinde yasal süresi içinde ödenmemiş veya eksik ödenmiş ikiden fazla taksitin bulunması halinde, ödenmeyen taksitler yönünden yeniden yapılandırmadan yararlanma hakkı kaybedilmiş olacak. Başvuruda bulunan borçlular, ilk taksiti ödemeleri ve yapılandırmanın ihlal edilmemesi, 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması halinde sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayacaklar.





Peki kim ne kadar prim ödemeli?

Hanede kişi başına düşen aylık gelir 424 liranın altında olursa, o kişinin primleri devlet tarafından ödeniyor.

Hanedeki aylık gelir 424 TL ile 1.273 TL arasında ise kişilerin kendilerinin 51 lira prim ödemesi gerekiyor.

Kişi başına düşen aylık gelir 1.273 TL ile 2.547 TL arasında ise aylık 152 lira prim ödenmeli.

Geliri 2.547 liranın üzerindeki ailelerde ise sosyal güvenlik kapsamında olmayan bireyler için ayda 305 lira prim ödeniyor.