Genel Sağlık-İş: Kadın sağlık çalışanlarının yüzde 82.3'ü işiyle ilgili gelecek kaygısı duyuyor

Genel Sağlık-İş Sendikası, sendikaya üye kadın sağlık çalışanları ile bir araştırma yaptı. Araştırma sonucuna göre, kadın sağlıkçıların yüzde 78.1'inin borçlu olduğu, yüzde 82.3'ünün işiyle ilgili gelecek kaygısı duyduğu ortaya çıktı.

Genel Sağlık-İş Sendikası, sendikaya üye 929 kadın sağlık çalışanı ile 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle özel bir araştırma yaptırdı.

Sözcü'nün haberine göre, pandemi ile birlikte kamuda sağlık hizmetlerinde çalışanlar açısından güvencesiz çalışma ve gelecek kaygısı yurtdışında çalışma ve istifa etme öne çıkıyor. Sağlık emekçilerinin yüzde 82.3'ünün işiyle ilgili gelecek kaygısı duyduğunu bildirilirken İşyerlerinde şiddete uğrayan, fazla mesaiye kalan, görevleri dışında işlerde çalıştırılan kadın sağlık çalışanlarının yüzde 57'si ise yurtdışında çalışmak istediğini belirtti. Bu gruptakilerin yüzde 15.4'ü yakın zamanda yurtdışında çalışmakla ilgili hazırlığa başladığını söylerken yüzde 20.5'i de görevinden istifa etmeyi düşünüyor.

Psikolojik destek alamıyorlar

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, araştırma sonuçlarını değerlendirdi:

“Sağlık hizmetlerinde çalışan kadınların en büyük sorunun geçim sıkıntısı olduğunu görüyoruz. Her 10 kadın sağlık çalışanından 8'inin gelecek kaygısı bulunmaktadır. Pandemi sürecinde kadın sağlık çalışanlarının yaklaşık yüzde 15'i psikolojik destek almak istemiş ancak yeterli ekonomik güce sahip olmadığı için bunu başaramamıştır. Yarısından fazlası yurtdışında çalışmak istemektedir. Umudu tükenen sağlık çalışanları geleceğini yurt dışında aramaktadır.”