Genel liseler tarihe karışıyor!

T24 - Anadolu lisesi sayısı, genel liseye yaklaştı. 4-5 yıl içinde genel liselerin tamamen ortadan kaldırılıp yerini Anadolu Liselerinin alması planlandı.



Anadolu lisesi sayısı, genel liseye yaklaştı. 4-5 yıl içinde genel liselerin tamamen ortadan kaldırılıp yerini Anadolu Liselerinin alması planlandı.



Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimde “önemli değişimi” genel liseleri Anadolu liselerine dönüştürerek gerçekleştirecek. Gelecek öğretim yılında da 100’ün üzerinde genel lise Anadolu lisesi yapılacak, böylece bu liselerin sayısı genel liselerin yarısına ulaşacak.



Milli Eğitim Bakanlığı, “okul çeşidinin azaltılması” kapsamında, genel liseleri 4-5 yıl içinde tamamen ortadan kaldıracak planlama yaptı. Bu okulların yerini alacak olan Anadolu liselerinde öğrenim kalitesi daha da artırılacak, sınıf mevcutları 30’u geçmeyecek, liseyi bitiren öğrenci bir yabancı dili rahatlıkla konuşur hale getirilecek.





Yarı yarıya Anadolu lisesi



Ülke genelinde Anadolu lisesi sayısının halen 996 olduğunu, gelecek öğretim yılında koşulları uygun olan genel liselerin Anadolu liselerine dönüştürülmesiyle okul sayısında önemli artış planlandı. Yetkililer, Anadolu liselerinde öğrenci sayısının 410 bin olduğunu, bu yıl da 140 bin civarında öğrenci alınmasının hedeflendiğini söylediler.



Genel liselerin sayısının bin 366 olduğunu, alınan kararlarla zorunlu olmadıkça genel lise açılmadığını kaydeden yetkililer, çok amaçlı liselere ağırlık verildiğini bildirdiler. Bu liselerin önemli bir bölümünde sınıf mevcutlarının 40’ın üzerinde olduğunu belirten yetkililer, tüm liselerde genel hedefin sınıf mevcutlarını 30’a çekmek olduğunu kaydettiler.





Başarı oranları da yükseldi



Genel liselerde üniversiteye giriş oranının yüzde 8’e kadar indiğini belirten bir yetkili, üniversite sayısı ve kontenjanlarının artırılmasıyla birlikte bu oranın yüzde 47’ü yükseldiğini, öğrenaücilerinin daha yüksek puanlı okulları tercih ettiği Anadolu yliselerinde ise başarı oranının yüzde 65’e çıktığı belirlendi.







