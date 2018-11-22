Genel Kurul'da 'Soros' tartışması; CHP'li Özel: Bu ülkede bir büyük siyasetçi Sorosçuysa o da Erdoğan'dır

T24 ANKARA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sosyal medyada yayılan Soros’la aynı karede yer alan fotoğrafları Meclis Genel Kurulu’nda kavga çıkardı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Erdoğan'ın Soros ile olan fotoğrafı göstererek, “Bizim böyle bir fotoğrafımız yok elhamdülillah. Bu fotoğrafı çektiren Recep Tayyip Erdoğan, 'Açık toplum biziz' diyen o, destek isteyen o, para isteyen o ama dönüyorsunuz dolaşıyorsunuz bugün CHP'ye laf ediyorsunuz' diye konuştu. Özel’in, “Bu ülkede bir büyük siyasetçi Sorosçuysa o da Recep Tayyip Erdoğan'dır” sözleri AKP’lileri kızdırdı.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın, “Sorosçuların ve açık toplumcuların Gezi kalkışmasında nerede yer aldıklarını biliyorsunuz. Bizzat o Gezi kalkışmasının arkasında Türkiye'ye yönelmiş saldırıları bizzat organize ettikleri açıktır” sözleri uzun bir tartışmanın da yolunu açtı.

CHP’li Kani Beko, AKP’li Özkan’a, “Soros sensin, Gezi'nin başı benim” diye çıkıştı.

Genel Kurul’daki Soros tartışmaları Meclis tutanaklarına şöyle yansıdı:

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkanım, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan dün bir konuşma yaptı. Anadolu Ajansından 9 sayfalık bir metin geldi önümüze, 8 sayfasında Cumhuriyet Halk Partisine ve liderine eleştiri de değil, hakaretler var. Bu hakaretlerin her birisini ayrı ayrı okuduk, gerekli mecralarda cevaplarını veriyoruz.

Ancak ana muhalefet partisinin liderini, Sayın Genel Başkanımızı ve partimizi Sorosçulukla suçlama gibi yeni bir yaklaşım var. Tabii bunu bu akşamdan itibaren yandaş medyada, yarından itibaren Adalet ve Kalkınma Partisi siyaset makinasının ve mekanizmasının tüm aygıtlarında ve tüm kısımlarında bolca dinleyeceğimiz anlaşılıyor. Bizim Sorosçuluğumuzla ilgili, Sayın Genel Başkanın böyle bir irtibatıyla ilgili bir dedikodu, bir söylenti bile tamamen yandaş basın kaynaklıdır ama ben sizlere bir fotoğraf göstermek istiyorum. Bu, 2003 yılı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2003 yılında Soros'un karşısına geçmiş, yanında Egemen Bağış, onun yanında Ömer Çelik, karşısında Soros ve Soros'un kurmayları bir toplantı yapıyorlar. Toplantının özeti, Abdullah Gül'ün başdanışmanı Ahmet Sever'in o tarihlerdeki açıklamasıyla "'Türkiye'nin açık toplumu biziz, bizi destekleyin.' diyerek taşı gediğine koydu Recep Tayyip Erdoğan." diyor "Açık toplum" ifadesi şu…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Soros bütün dünyada bu slogan üzerinden çalışıyor, açık toplum enstitüleri kuruyor, açık toplum toplantıları yapıyor ve "Türkiye'nin açık toplumu biziz." derken Soros'a sadece böyle sözle değil, karşısında oturarak değil, böyle karşıdan göz atarak diyor ki: "O benim, senin aradığın benim." O toplantının sonunda çeşitli ülkelerin katılımıyla da Finlandiya'nın cumhurbaşkanı, Fransa'nın eski başbakanı, Hollanda'nın eski dışişleri bakanı, İtalya'nın eski dışişleri bakanı -ki hepsi bunların Soros'un bu çalışmalarında gönüllü çalışan, görev alan kişiler, Türkiye'yi destekleme komisyonu kuruyorlar, Bağımsız Türkiye'yi Destekleme Komisyonu ve daha sonra dünya kadar fon geliyor, dünya kadar çalışılıyor. Ve çokça seçim başarılarını hep Soros'tan alınan desteğe bağlıyor bu komisyon sonra.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Bitireyim Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Toparlayalım Sayın Özel.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Şimdi, Sayın Başkanım, bizim böyle bir fotoğrafımız yok elhamdülillah. Bu fotoğrafı çektiren Recep Tayyip Erdoğan, "Açık toplum biziz." diyen o, destek isteyen o, para isteyen o ama dönüyorsunuz dolaşıyorsunuz bugün CHP'ye laf edecek…

Şöyle: Kişi kendinden bilir işi. Hırsız diyebilir miyim? Ya bu adam çalmadı. Diyemem. Rüşvetçi diyebilir miyim? Dönemini 300 müfettiş inceledi, bir şey bulmadım. Diyemem. Arsız diyebilir miyim? Arından, namusundan milletin hiç şüphesi yok. Bir şey diyemem. E, buna FETÖ'cü derim çünkü FETÖ'ye en büyük desteği ben verdim zamanında. Bir de ne vardı, ne vardı? Dur, Sorosçu diyeyim. Kendinden biliyor ya efendim. Kendinden biliyor.

Bu ülkede bir büyük siyasetçi Sorosçuysa o da Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Buyurun Sayın Başkan.

CAHİT ÖZKAN (Denizli) - Teşekkürler Sayın Başkan.

Tabii, siyasetin bir denklemi vardır. Milletle milletten yetki alarak millete hizmet etmek isteyen siyasi kadroların aynı denklemde buluşabilmesi, aynı frekansta.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Millete Sorosçu mu diyorsun?

CAHİT ÖZKAN (Denizli) - Onun için siyasetçinin birinci özelliği, sözünün, özünün bir olmasıyla başlar. Sayın Cumhurbaşkanımız siyasi hayatında bugüne kadar kamuoyu önünde neyse kafasının içinde de o vardır, kafasının içinde ne varsa icraatında da o vardır.

Bakınız, esas sorun şu: "Açık toplum" deyip yüzüne maskeler takmak suretiyle kamuoyunda millet düşmanlığı yürütenler arasındadır.

Bakınız, Cumhurbaşkanımız şunu ifade ediyor, diyor ki: "Eğer siz açık toplum taraftarıysanız, şeffafsanız, Türkiye'de biz şeffafız her zaman olduğu gibi." Ha, şeffafız diyenlerin, o Sorosçuların ve açık toplumcuların Gezi kalkışmasında nerede yer aldıklarını biliyorsunuz. Bizzat o Gezi kalkışmasının arkasında Türkiye'ye yönelmiş saldırıları bizzatorganize ettikleri açıktır. O zaman o Sorosçuların yanında kimler vardı, bunu da aziz milletimizin takdirine sunuyorum.

Teşekkür ediyorum.

KANİ BEKO (İzmir) - Ne alakası var Gezicinin be? Gezi'nin Soros'la ne alakası var?

CAHİT ÖZKAN (Denizli) - Biz sataşmadık ya.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkanım…

KANİ BEKO (İzmir) - Sen aklını başına topla ya. Gezi'deki insanlarla Soros'un ne alakası var, ne ilgisi var? Ayıptır ya!

BAŞKAN - Grup başkan vekiliniz söz istiyor arkadaşlar.

KANİ BEKO (İzmir) - Gezi'nin başı benim, ben.

CAHİT ÖZKAN (Denizli) - Yapma ya!

Aha, bak orada, aradığın adam orada.

KANİ BEKO (İzmir) - Soros sensin, Gezi'nin başı benim. Sen ne diyorsun be!

CAHİT ÖZKAN (Denizli) - Aradığın adam orada.

KANİ BEKO (İzmir) - Adamı çıldırtma! Allah Allah, aklını başına topla!

AHMET ÖZDEMİR (Kahramanmaraş) - Sen aklını başına topla be!