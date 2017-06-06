Genel Kurul'da küfreden Ertuğrul Kürkçü'ye ceza

TBMM Genel Kurulu’nda, Makina Kimya Enstitüsü (MKE) damgalı silahların IŞİD'in deposuna nasıl gittiğine ilişkin sözleriyle başlayan tartışma eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun söylediği iddia edilen "öfkeli çocuklar" sözlerine kadar uzanınca kavganın eşiğinden dönüldü.

AKP Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, kürsüde, “Sayın Ahmet Davutoğlu'na atfedilen 'öfkeli çocuklar' yakıştırması doğru değildir, iftiradır. Sayın Davutoğlu'nun açıklamaları ortadadır, isteyen onlara bakıp tekrar dinleyebilir” deyince HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü ile karşılıklı tartışmanın yolunu açtı.

Boynukara susmasını söylediği Kürkçü’ye “O zamana samanlığa gidin” deyince ortalık karıştı. Boynukara’ya "S…tir" diyen Kürkçü’ya AKP kanadı hızlı bir biçimde kınama cezasını oyladı. Küfür ise tutanaklarından silinmeyerek eynan girdi.

Genel kurul tutanaklarına yansıyan tartışma şöyle:

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Burada kimse âlemi kör, milleti sersem zannetmeyecek.

Soruyorum: Makina kimya enstitüsü damgalı bu silahlar IŞİD'in deposuna nasıl gitti?

ENGİN ALTAY (İstanbul) - IŞİD'in deposuna bu silahların gitmesine göz yumanlar, gönderenler IŞİD'in akıttığı her damla kandan IŞİD kadar sorumludur, vebal altındadır. (CHP sıralarından alkışlar)

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) -IŞİD'le kim mücadele ediyor? 3 bin tane IŞİD'li teröristi kim öldürdü be! O askerler öldürdü be!

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Evet, böyle mücadele ediyorsunuz!

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Kendi askerlerine ne diyorsun?

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Böyle mücadele ediyorsunuz!

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Sayın Başkan…

BAŞKAN - Sayın Muş, buyurun sizin de mikrofonunuzu açıyorum.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, talihsiz bir konuşma.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Ne demek "talihsiz!"

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Provokasyona inanıyor musun? Bir tane sandık resmi gösteriyorsun.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Ana muhalefet grup başkan vekiline yakışmayan bir konuşma.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - "Yakışmayan" ne demek ya?

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Kendi ülkesini, kendi devletini bir terör örgütüyle eş görmeye çalışan bir konuşma. Üzülüyorum. Yazıklar olsun! Başka bir şey demiyorum.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Sayın Başkanım, bakın, bugün, başka bir talihsiz açıklama daha gördük. Genel Başkanları grup toplantısında "Terör örgütünün dört parmağını aldılar, simge yaptılar." diyor.

Bakın, ne diyoruz biz: Tek millet, tek bayrak…

DURSUN ÇİÇEK (İstanbul) - Adı ne milletin?

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Hangi millet?

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Türk milleti.

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Hitler de öyle diyordu.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Tek millet, tek bayrak, tek devlet..

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Tek adam.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - …tek vatan.

Bunun hangisinden Kılıçdaroğlu niye rahatsız oluyor? Çıkıp bunu açıklasınlar. Bundan rahatsız oluyor.

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Hitler gibi konuşmayın.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Neden rahatsız oluyor?

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Bakın, eğer terörle alakalı bir şeylere bakmak istiyorlarsa Apo'nun flamalarının altında yürüyen milletvekillerine baksınlar. Terörist cenazesine katılıp gözyaşı döken milletvekiline baksın Kılıçdaroğlu. Simge arıyorsa oraya baksın. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Bravo!

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Hangi terörist cenazesi?

MEHMET MUŞ (İstanbul) - PKK'ya tek laf edemeyen…

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Yalancılar!

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Merak etmeyin, millet gerekeni yapacak, yaptı, yapıyor.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Devleti suçlayarak bildiri yayınlayan akademisyenlere destek verdi, o açıklamasına baksın Kılıçdaroğlu simge arıyorsa.

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - "Terörist" dediğin adamın cenazesini Ahmet Davutoğlu getirtti.

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Ahmet Davutoğlu getirtti, ne teröristi! Ahmet Davutoğlu uğraştı, getirtti.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Sayın Grup Başkan Vekili, Genel Başkanımızın bugün yaptığı konuşmaya atıfta bulunarak sanki bizim tek devletten, tek milletten bir rahatsızlığımız var algısı yaratacak şekilde, Genel Başkanımızın yaptığı konuşmayı çarpıtmak suretiyle, grubumuza sataşmıştır efendim.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Şunu deyip kurtulmak sizin için daha kolay, bu konuda burada sizin cebelleşecek hâliniz yok, geçmişinizde sabıkanız bol, deyin ki… Nasıl FETÖ meselesi çıkınca, 17-25 Aralıktan sonra millete döndüler "Bizi Allah affetsin, millet affetsin; biz bunları iyi adam zannetmiştik, böyle hain çıktılar." dediler…

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Siz de kanallarındaydınız.

ENGİN ALTAY (Devamla) - …IŞİD için de aynı şeyi söyleyin kurtulun, yoksa kurtulamazsınız. Soruyorum ben…

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - IŞİD'le hiçbir alakamız yok, IŞİD terör örgütüdür.

ENGİN ALTAY (Devamla) - Efendim, işte, millet görsün, Makina Kimya Enstitüsü kaşeli cephane sandığı bu, bu IŞİD'in depolarından bunlar çıkıyor.

ENGİN ALTAY (Devamla) - Bir şey daha, şu İhvan işaretine gelelim: "Tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrak" demek için bu terör örgütü işaretini yapmaya gerek var mı?

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Hangisinden rahatsız oldunuz?

ENGİN ALTAY (Devamla) - Böyle demeden, böyle yapmadan "tek devlet" denmiyor mu? (CHP sıralarından alkışlar)

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Ya, biz böyle yaptık, hangisinden rahatsızsınız? Rahatsızlığınızı söyleyin.

ENGİN ALTAY (Devamla) - Bu, Müslüman Kardeşler'in, İhvan'ın işaretidir.

HASAN BASRİ KURT (Samsun) - Değil, değil; bilmiyorsun.

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Terör örgütünün sembolüdür, terör örgütüdür İhvan.

ENGİN ALTAY (Devamla) - Eğer siz diyorsanız ki: "İhvan, Müslüman Kardeşler terör örgütü değildir." (AK PARTİ sıralarından "Değildir." sesleri) Onu bilemem ben, dersiniz.

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - İhvan terör örgütüdür, dünyaya anlatacaksınız onu.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - IŞİD terör örgütüdür, bizim hiçbir desteğimiz olmamıştır, bizim askerlerimiz o teröristleri indirmiştir, imha etmiştir, o kadar.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - 10/10/2013, 28791 sayılı Resmî Gazete'de, Bakanlar Kurulu kararıyla IŞİD yani DAİŞ bir terör örgütü ilan edilmiştir, bitti.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Ne zaman?

MEHMET MUŞ (İstanbul) - 10/10/2013, 28791 sayılı Resmî Gazete. Resmi tarihtir.

ADNAN BOYNUKARA (Adıyaman) - Teşekkürler Başkanım.

Öncelikle, 5 Haziran 2015 tarihinde meydana gelen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum.

5 Haziran terör saldırısıyla ilgili olarak, 5 sanık hakkında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, nitelikli öldürmeye teşebbüs, tehlikeli maddeleri bulundurma suçlarıyla başlatılan yargılama devam etmektedir. Duruşma tarihi 20 hazirandır.

Terör eyleminde kamu görevlilerinin ihmaliyle ilişkili olarak Emniyet Genel Müdürlüğünce 18 polis hakkında yürütülen soruşturmada ihmali olduğu değerlendirilenler hakkında da işlem yapılmıştır.

Bu noktada bir hatırlatmayı yapmakta fayda var. Sayın Ahmet Davutoğlu'na atfedilen "öfkeli çocuklar" yakıştırması doğru değildir, iftiradır. Sayın Davutoğlu'nun açıklamaları ortadadır, isteyen onlara bakıp tekrar dinleyebilir.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - Ne demiş?

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Merak edenler bakabilir, siz bakın oraya.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - Yalanlayan sensin, doğrusunu söyle o zaman.

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Beyefendi, susabilir misiniz?

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - Hayır, susmuyorum. Ne yapacaksın?

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - O zaman samanlığa gidin.

Değerli milletvekilleri…

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - Siktir!

NURETTİN YAŞAR (Malatya) - Terbiyeli ol! Hayvan herif!

BAŞKAN - Sayın Kürkcü…

(Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara'nın HDP sıralarına yürümesi)

ADNAN BOYNUKARA (Devamla) - Ne söyledin? Ne söyledin?

(AK PARTİ sıralarından bir grup milletvekilinin HDP sıralarına yürümesi)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri…