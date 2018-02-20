Genel Kurul'da 'Kadir Mısıroğlu' tartışması

Böbrek rahatsızlığı hastanede tedavi gören "Kurtuluş Savaşı'nda Yunan galip gelseydi, hilafete dokunulmazdı" sözleri nedeniyle tepki toplayan Kadir Mısırlıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından ziyaret edilmesi, TBMM Genel Kurulu'nda AKP ve CHP Milletvekilleri arasında tartışmaya neden oldu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, tarihçi Kadir Mısıroğlu'nun, "Mustafa Kemal’e zerre muhabbeti olanla bu dünyada da, ahirette de bir alakam olamaz" biçiminde vasiyeti bulunduğunu anımsatarak, Mısıroğlu'nu ziyaret eden AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman'dan açıklama talep etti. Özel, ziyaretleri, "Açıklamaya muhtaç, ayıplı bir iştir" sözleriyle değerlendirdi.

TIKLAYIN- Erdoğan, "Kurtuluş Savaşı'nda Yunan galip gelseydi, hilafete dokunulmazdı" diyen Mısırlıoğlu'nu ziyaret etti

Genel Kurul oturumunu yöneten AKP'li Başkanvekili Ahmet Aydın, "Hastanede yatan bir hasta, onun düşüncesine katıldığınız anlamına gelmez" deyince CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Ruh hastası ve Atatürk düşmanı" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Heykellerin köpek leşi gibi sürüklendiğini göreceksiniz" sözleri nedeniyle “Atatürk’e hakaret” suçlamasıyla hakkında soruşturma yürütülen ve Kurtuluş Savaşı için "Keşke Yunan galip gelseydi. Hilafete dokunulmazdı" sözleri nedeniyle eleştirilen Kadir Mısırlıoğlu’nu geçtiğimiz cuma günü hastanede ziyaret etmişti. Böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Mısırlıoğlu'nu TBMM Başkanı İsmail Kahraman da dün ziyaret etmişti.

TBMM Genel Kurulu'nda, AKP ile CHP arasında tarihçi Kadir Mısırlıoğlu'na gerçekleştirilen ziyaretlerle ilgili yaşanan tartışma tutanaklara şöyle yansıdı:

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkan, biraz önce Kadir Mısıroğlu'nu Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Meclis Başkanı tarafından ziyaretlerini söyleyip Kadir Mısıroğlu'nun Atatürk hakkında söylediği sözleri söylemiştim, sayın grup başkan vekili de şöyle bir şey söyledi: "Ya, hasta ziyaretidir, ona da mı gitmesin?" Bakın, Kadir Mısıroğlu ne diyor? "Buradan ilan ediyorum, 80'ime giriyorum, Mustafa Kemal'e zerre muhabbeti olan cenazeme gelmesin. Mustafa Kemal'e zerre muhabbeti olanla bu dünyada da ahirette de alakam olmaz, kabul etmiyorum, vasiyetimdir." demiş. Şimdi, "hasta ziyareti" diyorsunuz ya, adam diyor ki: "Bu dünyada da ahirette de Mustafa Kemal'e zerre muhabbeti olanı kabul etmiyorum, vasiyetimdir." Cenazesi olursa -ne zaman olacağını Allah bilir- cenazeye gidenleri göreceğiz, adam vasiyet etmiş, cenazesinden men ediyor Mustafa Kemal'e muhabbeti olanı. "Bu dünyada da…" diyor, "Bu dünyada da…" dediği, dün gidip de elini tutan Meclis Başkanının, cuma günü gidip elini tutan Cumhurbaşkanının vermesi gereken bir cevaptır.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sizin Mustafa Kemal'le zerre muhabbetiniz yok mu? Adam "Varsa gelmeyin." diyor. Nasıl gidersiniz? Bu nasıl bir hakarettir?

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Sayın Başkan, bu polemiğin uzamasını açıkçası doğru bulmuyorum, Meclisin yoğun gündemi var ancak Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu bir ufak ameliyat geçirdiğinde Sayın Cumhurbaşkanımız kendilerini aramışlardır.

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Hastalık gibi, ölüm gibi hâllerde insani değerler öne çıkar. Kişilerin fikirleri başka bir şey, yaklaşımlarımız başka bir şey ama insani durumdan bahsediyoruz, başkalarının düşüncesinden bizi mahkûm etmeye kalkmalarını doğru bulmuyorum. Yapılan insani bir ziyarettir, teşekkür ederim.

BAŞKAN - Sayın Özel, yani bir hasta ziyaretini bu kadar abartmayalım. Düşüncesine katılırsınız, katılmazsınız, öyle düşünceye katıldığı manasında değildir. İnsani bir durum, bir hasta ziyaretinde bulunmuştur.

BAŞKAN - Sayın Özel, abartmayalım, insani bir durum, bir hasta ziyareti, bu onun düşüncesine katıldığı anlamına gelmez. Lütfen bu işi kapatalım.

BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) - Adam Atatürk düşmanı, "Atatürk'ü seven gelmesin." diyor, ne insanisi Sayın Başkanım.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Adamın vasiyetini okuduk, vasiyetini.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Cenazesine katılacak mısın mesela? Adam men ediyor çünkü. Cenazeye gidecek misin?

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - İnsanların hastalığında, ölümünde ziyaretine giderken sadece fikirlerine göre hareket etmeyiz. Kaldı ki bu polemik uzayacaksa eğer, şehit cenazelerine gelmezken terörist cenazelerine vekillerden başlarız hatırlatmaya, bu doğru olmaz. O yüzden, ölüm gibi, hastalık gibi hâllerde daha hassas olmak lazım diyorum.

BAŞKAN - Yani, hasta ziyaretinin bu kadar abartılmaması lazımdı Sayın Özel.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Hasta var, hasta var. Bu, bir kere akıl hastası.

BAŞKAN - Ya, hastanede yatan bir hasta, onun düşüncesine katıldığınız anlamına gelmez.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Ruh hastası ve Atatürk düşmanı.

BAŞKAN - İnancımızın da gereği "Hastaları ziyaret edin." deniyor ama bu, onun düşüncelerine katıldığınız anlamına gelmez. Bunu bu kadar abartmayalım lütfen