Genel Kurul'da 'hırsız var' diyen CHP'li vekilin evine hırsız girdi

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP İstanbul Miletvekili, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Müslim Sarı, TBMM Genel Kurulu'nda 'hırsız var' konuşmasını üzerinden bir gün geçmeden evine hırsız girdi. TBMM'de olduğu saatlerde eve giren hırsızlar çalınmadık eşya bırakmadı. Evin altını üstüne getirdiler. Televizyondan bilgisayara her şeyi götürdüler. Polis, bu haberin yazıldığı saatlerde tespit çalışması yapıyor.

Sarı'nın işten dönen eşi evindeki soygunla karşılaştı. Polise haber verildi. Ev, Meclis'e en yakın mesafedeki Güvenlik caddesinde.