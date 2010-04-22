Genel Kurul'da 9'uncu maddeye de kabul

T24 -

10'uncu madde görüşülüyor

Tartışmalar yaşandı

Çerçi'den 'küfür' özrü

Şahin'den sükûnet çağrısı

TBMM Genel Kurulu'ndaki gizli oylamaya 406 milletvekili katıldı. Oylamada 334 kabul, 70 ret, 2 çekimser oy kullanıldı.Maddeyle, anayasanın ''Dilekçe Hakkı'' başlıklı 74. maddesinde değişiklik yapılıyor. ''Kamu denetçiliği'' (ombudsmanlık) kurumu oluşturuluyor. Kurum, TBMM Başkanlığı'na bağlı olarak kurulacak ve idarenin işleyişi ile ilgili şikayetleri inceleyecek. Kamu başdenetçisi, TBMM tarafından gizli oyla ve 4 yıl için seçilecek.TBMM Genel Kurulu'nda, Anayasa değişikliği teklifinin 10. maddesi üzerindeki görüşmelere başlandı.Teklifin 10. maddesi, Anayasa'nın ''Milletvekilliğinin Düşmesi'' başlıklı 84. maddesindeki ''beyan ve eylemleriyle partisinin temelli kapatılmasına neden olan milletvekilinin, milletvekilliğinin sona erdirilmesi''ne ilişkin fıkrayı yürürlükten kaldırıyor.Bu arada "siyasi yasağa 3 yıl" sınırlaması getiren madde 335 oyla kabul edildi.TBMM Genel Kurulu'nda, Anayasa değişikliği teklifi üzerindeki görüşmelerde, milletvekilleri arasında tartışma çıktı.Teklifin 10. maddesinin görüşüldüğü Genel Kurul'da, grubu adına söz alan BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, dünkü (21 Nisan 2010) birleşimde, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ile olan diyaloğuna değindi.Kaplan, Şahin'in kendisine yönelik, ''Beni öldürtecek misin?'' dediğini, bunun da kamuoyunda yanlış anlaşıldığını ifade ederek, böyle bir kastının olmadığını söyledi. Kaplan, bu konuda Şahin'den açıklama beklediğini dile getirdi.Hasip Kaplan, konuşmasını tamamladıktan sonra, Başkanlık Divanı'na giderek, Şahin ile tokalaştı.Şahin de konuyla ilgili yaptığı açıklamadan dolayı Kaplan'a teşekkür ederek, ''Bu açıklama benim için kafiydi. O anın atmosferi ile sorulan soru da anlamını yitirmiş oldu'' dedi.Bu sırada Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç, yerinden, Meclis Başkanı Şahin'e, ''Meclisi tarafsız yönet'' diye bağırdı. Bunun üzerine, AKP Manisa Milletvekili Mehmet Çerçi, Genç'e tepki gösterdi. CHP Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz de tartışmaya katıldı.Tartışmanın büyümesi üzerine TBMM Başkanı Şahin, birleşime ara verdi. Verilen arada da tartışma devam etti. Ağyüz ile CHP'li bazı milletvekilleri, Çerçi'nin oturduğu bölüme doğru yürüdü. Tartışma, AKP'li bazı milletvekillerinin araya girmesiyle son buldu.CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü, ''Çerçi'nin küfürlü konuştuğunu'' ifade ederek, özür dilememesi halinde Meclisi çalıştırmayacaklarını söyledi.Verilen aranın ardından CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, AKP Manisa Milletvekili Mehmet Çerçi'nin, CHP Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'e küfür ettiğini söyledi. Anadol, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'den ihtarda bulunmasını istedi.Şahin, olayı uzaktan takip ettiğini, içeriği bilemediğini ve oturumu kapattığını anımsattı. Şahin, kendisine de Çerçi'nin sarf edilmemesi gereken sözler sarf edildiği bilgisinin geldiğini ifade ederek, Çerçi'ye oturduğu yerden söz verdi.AKP'li Çerçi de konuyu açıklığa kavuşturmak isteğini, gerekirse özür dileyeceğini belirtti.Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç ile Ağyüz'ün kendisine, ''Sen önce götürdüğün malın hesabını ver'' diyerek, kişiliği ve insanlığıyla asla ilgisi olmayan sözler sarf ettiklerini kaydeden Çerçi, ''Ben de o anda o kızgınlıkla hafif de olsa istemediğim laf çıkmış olabilir. Benim kişiliğimi, davranışımı herkes bilir. Ama Meclisin mehabetine yakışmayacak böyle bir söz sarf etmişsem, bütün arkadaşlarımdan, Meclisten özür diliyorum. Bu Meclise yakışmaz. Ama kimse de kimsenin onuruyla oynamasın'' diye konuştu.Meclis Başkanı Şahin, milletvekillerini, sakin olmaları, birbirlerine saygı göstermeleri, birbirlerinin hukuklarını korumaları konusunda duyarlı olmaya çağırdı.Özellikle iktidar partisi milletvekillerine ''kusura bakmayın'' diyerek, seslenen Şahin, Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye yönelik ''Ey oğul artık beysin. Bundan böyle öfke bize, uysallık sana'' sözünü hatırlattı.Şahin, ''Muhalefet bazen öfkeli konuşabilir ama iktidar partisi milletvekilleri uysal olmak zorundadır. Burada toleranslı davranması, alttan alması gereken iktidar partisi milletvekilleridir'' diye konuştu.