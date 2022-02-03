Genel İş Sendikası'nın 'Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk' raporu: Her 10 çocuktan 3'ü yoksul

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası, "Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk" raporunu yayınladı. Raporda, "Yoksul çocuk sayısı 7 milyon 400 bine yaklaşmıştır. Her 10 çocuktan 3’ü yoksuldur" değerlendirmesi yapıldı.

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası, "Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk" raporunun dördüncüsünü yayımladı. Raporda, kişi başına düşen milli gelirin son 7 yıldır üst üste azaldığı belirtilerek, "2012 yılında kişi başına milli gelir ABD doları cinsinden 12 bin 112 olurken, Covid-19 salgınının yaşandığı 2020 yılında ise büyüme oranı yüzde 1,8 olmasına rağmen kişi başı milli gelir ABD doları cinsinden 8 bin 599’a düşmüştür. Dolayısıyla son yedi yılda halkımız 3 bin 513 dolar fakirleşmiştir" bilgileri verildi.

"Çocukların en temel beslenme, sağlık, eğitim ve barınma ihtiyaçları karşılanmıyor"

"Ülkemizde çocukların en temel beslenme, sağlık, eğitim ve barınma ihtiyaçları karşılanmamakta ve yoksulluğa sürüklenmektedir" denilerek çocuk yoksulluğuna vurgu yapıldı. Buna göre; 2006'da yoksul çocuk oranı yüzde 34,6 iken, 2020'de yüzde 32,1 oldu. Raporda, "Yoksul çocuk sayısı 7 milyon 400 bine yaklaşmıştır. Her 10 çocuktan 3’ü yoksuldur" denildi.

"Halkın yüzde 58'i borçlu hale geldi"

Raporda öne çıkan başlıklar şöyle:

"Kişi başına düşen milli gelir Cumhuriyet tarihinde ilk kez üst üste 7 yıl azaldı.

Türkiye, gelir eşitsizliğinde Avrupa’da ilk sırada yer alıyor.

Türkiye’de en zengin yüzde 20’lik grup, en yoksul yüzde 20’lik gruptan 9 kat daha fazla gelir elde ediyor.

Türkiye’de son 16 yılda enflasyon 5 kat, gıda enflasyonu ise 9 kat arttı.

Çalışan her 10 kişiden biri yoksuldur.

Halkın yüzde 58’i borçlu hale geldi!

7,4 milyona yakın çocuk yoksulluğun pençesinde.

Asgari ücret ortalama ücret haline gelirken, sendikalı olmak ücret düzeylerini korudu.

Yüksek enflasyon karşısında halk ihtiyaçlarını karşılayamıyor."