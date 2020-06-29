Genel başkanlığa aday olan CHP'li Prof. Atıcı: Bir hekim olarak kurultayın 25-26 Temmuz’da yapılmasını doğru bulmuyorum

CHP’de kurultay yaklaşırken Genel Başkanlık için adaylığını açıklayan partinin eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, “Hekim kimliğimle çok endişeliyim. Temmuz ayı tam vakaların yükseldiği döneme denk geliyor. Bu ortamda yapılmasını doğru bulmuyorum” dedi.
CHP'li Aytuğ Atıcı RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası programında, CHP’nin kurultay sürecini v Z kuşağının siyasi tercihlerini değerlendirdi.
Koronavirüs salgını nedeniyle kurultay tarihini doğru bulmadığını dile getiren Atıcı'nın açıklamaları şöyle: