-GENEL BAŞKAN VE BAŞBAKAN KÜÇÜK GÜVEN TAZELEDİ LEFKOŞA (A.A) - 04.12.2001 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iktidardaki Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) 18. Olağan Kurultayı'nda, Genel Başkan ve Başbakan İrsen Küçük 815 delegenin oynu alarak yeniden genel başkan seçildi. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda yapılan kurultayda Genel Başkanlık için Küçük ile birlikte, Sağlık Bakanı ve Gazimağusa Milletvekili Ahmet Kaşif ve Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy yarıştı. İrsen Küçük, UBP tarihinde ilk kez, genel başkanlık için 3 adayın yarıştığı kurultayda geçerli oyların 815'ini alarak yeniden Genel Başkan seçilerek güven tazeledi. Küçük, Genel Başkan seçilmesinin ardından, diğer adaylar Taçoy ve Kaşif ile birlikte kürsüye gelerek yaptığı konuşmada, UBP'nin halka hep daha iyi işler yapmak için varolduğunu ifade ederek, ''Yarış hizmet için vardır, az önce yarıştığımız arkadaşlarımızla hizmet için varız'' dedi. Kurultay salonuda yapılan konuşmaların salonda kalacağını belirten İrsen Küçük, ''yarından itibaren, şahısların değil, halkın ve UBP'nin hizmetinde olacaklarını, şahısların değil UBP'nin kazandığını'' söyledi. 1488 delegesi bulunan UBP'de, delegelerin salt çoğunluğunun, 745 oyunun gerekli olduğu Genel Başkanlık seçiminde 815 oy alıp Başkan olan İrsen Küçük'ün ardından, Ahmet Kaşif 387, Hasan Taçoy ise 212 oy aldı.