T24 LogoT24 Logo
Gündem

Genç'te terör örgütüne yönelik operasyon BİNGÖL (A.A)

23 Kasım 2011 20:07

-Genç'te terör örgütüne yönelik operasyon BİNGÖL (A.A) - 23.11.2011 - Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, özel anahtar sistemi ve elektronik devre kartı bulunan 25 kilogram patlayıcıyla hazırlanmış el yapımı düzenek bulundu. Bingöl Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Genç ilçesine bağlı Bulgurluk ve Dikpınar köylerinin kırsalında terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 3 sığınak ve 6 deponun ortaya çıkarıldığı bildirildi. Sığınak ve depolarda yapılan aramalarda ayrıca, patlayıcı madde yapımında kullanılan 45 kilogram amonyum nitrat, patlayıcının etkisini artırmada yararlanılan bir kilogram çivi, bir elektrikli fünye, iki el bombası ile 250 kilogram ağırlığında çeşitli yiyecek, bol miktarda giyecek, ilaç, mutfak ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği ifade edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24