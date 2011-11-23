-Genç'te terör örgütüne yönelik operasyon BİNGÖL (A.A) - 23.11.2011 - Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, özel anahtar sistemi ve elektronik devre kartı bulunan 25 kilogram patlayıcıyla hazırlanmış el yapımı düzenek bulundu. Bingöl Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Genç ilçesine bağlı Bulgurluk ve Dikpınar köylerinin kırsalında terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 3 sığınak ve 6 deponun ortaya çıkarıldığı bildirildi. Sığınak ve depolarda yapılan aramalarda ayrıca, patlayıcı madde yapımında kullanılan 45 kilogram amonyum nitrat, patlayıcının etkisini artırmada yararlanılan bir kilogram çivi, bir elektrikli fünye, iki el bombası ile 250 kilogram ağırlığında çeşitli yiyecek, bol miktarda giyecek, ilaç, mutfak ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği ifade edildi.