Genco Erkal: Mücadele için bir tek sokak kaldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü"nün yedinci günü sona erdi. Bugün sekizinci gün. Yürüyüşü’ne 7. gününde katılan 79 yaşındaki tiyatrocu Genco Erkal, “Neden buradasınız” sorusuna "Mücadele için bir tek sokak kaldı" yanıtını verdi.

Tiyatrocu Erkal ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de Adalet Yürüyüşü’ne katıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, yürüyüşü’ne 7. gününde katılan 79 yaşındaki “tiyatronun çınarı” Genco Erkal, “Neden buradasınız” sorusuna veriyor bu yanıtı: Mücadele için bir tek sokak kaldı... CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı “Adalet Yürüyüşü” bir haftayı bugün itibarıyla geride bıraktı. Yürüyüş korteji Bolu Gerede’ye ulaştı, yaklaşık 140 km geride bırakıldı. CHP yönetimi, artık “rutin parti faaliyetlerini” de yolda sürdürmeye alışmış durumda. Meclis grup toplantısının ardından dün de her çarşamba günü yapılan MYK toplantısı, ilk kez genel merkezin 12. katı yerine, Gerede’ye yaklaşık 30 km mesafedeki, yemyeşil ormanın çevrelediği Kirazyayla mevkiindeki mola yerinde toplandı. Toplantı her zamanki gibi “basına kapalı” olduğunda, “kapalı açık hava toplantısı” konseptiyle gerçekleşti ve parti sözcüsü Bülent Tezcan, “Direniş ve adalet meydanına hoş geldiniz” sözleriyle karşıladı gazetecileri.

İhtiyar delikanlılar...

Kılıçdaroğlu’na yürüyüş boyunca mağdurlar, sivil toplum örgütleri, partililerin yanı sıra simge isimler eşlik ediyor. Dünkü yürüyüşe katılanlar arasında Soma mağdur ailelerinin yanı sıra tiyatronun “çınarı” Genco Erkal, devrimci mücadelenin önde gelen isimlerinden Sarp Kuray, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, yazarımız Prof. Dr. Emre Kongar vardı. Genco Erkal, heyecanlı, İstanbul’a kadar Kılıçdaroğlu ile birlikte yürümeyi planlıyor: “Heyecanla beklediğim bir eylem bu. Referandum sonuçlarının açıklandığı geceden beri bir şey yapılmalı diye bekliyoruz. Tamam kabul ediyorum yasal yollardan o kararı, o şaibeli sonucu düzeltmek için daha temkinli davranmak gerekiyor, olabilir, ama bir şey yapılması gerekiyor. Şaibeli bir referandum sonucunda Türkiye’nin rejimini değiştirdiler, gizli bir koalisyon kuruldu MHP ile beraber. Meclis çalışmıyor, çalışamıyor, tıkanıyor her şey. Zaten Meclis’e gelmeden pek çok şeyi KHK’lerle hallediyorlar. Bu durumda mücadele için sokak kalıyor, başka bir şey kalmıyor. Burada insanların halkımızın sivil itaatsizlik deyin, demokratik haklarını direnme haklarını kullanması gerekiyor bir şekilde. Burada da bir yol göstericiye ihtiyaç var. Hep onu bekledik. Bu nedenle Sayın Kılıçdaroğlu’nun ve CHP’nin bu hareketini çok olumlu karşıladım. Nihayet, bugün gelebildik. Çok heyecan verici, moral düzeltici bir hava var.” Tutukluluğun “peşin cezalandırma” için kullanıldığını belirtirken, başta Cumhuriyet ve Sözcü gazetesi çalışanları olmak üzere tutuklu gazeteciler, işlerinden atılan akademisyenler, açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya selamlarını gönderiyor. Eskişehir’in “efsanevi” Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de yürüyüşte... Tepebaşı ve Odunpazarı belediyeleriyle birlikte, yürüyüşün bu bölümünün “lojistik desteğini” sağlıyor. “Tarihi yürüyüş” diye nitelendiriyor partisinin eylemini.

Cennet ülkeyi cehenneme çevirdiler

Kılıçdaroğlu yürüyüşün ilk gününden beri, ne neşesinden, ne dinamizminden bir şey kaybetmemiş. Elinde, uzmanların, “sürekli taşırsa gittikçe ağırlaşır” dediği “adalet pankartı” ile MYK sonrasında yürüyüşe devam ederken sohbet ediyoruz. Yürüyüş güzergâhındaki yemyeşil doğaya işaret ediyor: “Ben kendi kendime soruyorum, her gelene de söylüyorum. Cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz, bu kadar güzel bir ülkede yaşıyoruz. Doğası cennet gibi, ama bu ülkeyi cehenneme çeviriyorlar. ” Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine hedef alan açıklamalarını anımsattığımızda da “O da bu ülkede adaletin olmadığını biliyor. Bana bir sürü ağır suçlamalar yapıyor. Ama ne yaparsa yapsın, Türkiye’de adaletin olmadığını sadece kendisi değil artık bütün dünya biliyor. Adalet yok bu ülkede, biz de adalet için yürüyoruz. O bir firavun, adalet isteyenlerin tamamı da Musa.”

Bayramlaşma molası

Kılıçdaroğlu bayram boyunca da yürüyecek. Tek istisnası bayramın ilk günü için biraz daha uzun “bayramlaşma molası” verilecek olması. Yurttaşlara da “Bayramda sevgiyi, hoşgörüyü ihmal etmesinler” mesajı gönderiyor.

Tuz yürüyüşü izlenecek

CHP yönetimi, hem katılımı artırmak, hem de inancı diri tutmak için planlamalar yapıyor. Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, akşamları tarihi olaylarla ilgili sinevizyon gösterisi planlıyor. Gandi’nin tuz yürüyüşü, ABD’de siyahilerin adalet mücadelesi, Sivas katliamı belgeselleri bu kapsamda gösterilecek.