Genco Erkal: Gezi olayı adamın kimyasını bozdu

Usta sanatçı Genco Erkal, Gezi davasında verilen hapis cezalarına tepki gösterdi. Erkal, "Gezi olayı adamın kimyasını bozdu" dedi.

Erkal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "O gün bugün öfkesi, hıncı, kuyruk acısı geçmedi. Sonunda bu utanç verici karara vardık. Burada kalmaz.Günü gelecek, hesabı sorulacak, adalet yerini bulacak" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu? Ne olmuştu?

1637 gündür tutuklu olan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Osman Kavala’nın sadece hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs (TCK 312) suçlamasından, takdir inidirimi olmaksızın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasına, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Yiğit Ali Ekmekçi’nin hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüse yardım etmekten 18’er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına ve tutuklamalarına karar verildi.

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