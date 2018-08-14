Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yabancı dizi ihbar sitesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Eğitim Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü’nün gençlerin ve ebeveynlerinin farkındalıklarının artırılması amacıyla “milli değerlere” uygun olmayan yabancı film, çizgi film, dizi, oyun ve müzik kliplerinin “tespit edildiği” bir projeyi hayata geçirdi. Farkındayız adını taşıyan projede şimdiye dek 40 yabancı içerik hedef gösteriliyor.

“Yaşadıkların gerçek mi? Düşün, gör, fark et, değerlerine sahip çık. Gerçeklerin farkındayız” mottosuyla http://www.farkindayiz.gov.tr adresinde, yapımları teşhir etmek için de bir ihbar hattı bulunuyor.

Sitede içeriği uygun bulunmayan yapımlar arasında Friends, The Simpsons, South Park, Anahit, The West Wing gibi yapımlar da yer alıyor.

Yapımların çoğunda açıklama olarak “İslamofobi ve değerlere hakaret” ibaresi yer alıyor. Örneğin The Simpsons dizisi, dizinin bir repliğinde “Hindiler mi önce geldi yoksa sizler mi?” cümlesi geçtiği için Türk ismine hakaret olarak değerlendiriliyor. Friends dizisi içinse ise “Monica adlı dizi karakteri ülkemize ve Türk insanına gönderme yaparak kafasına bir hindi geçirip üzerinde bir fesle dans etmektedir” açıklaması yer alıyor. (Susma 24)