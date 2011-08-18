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Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bir genel müdürlük daha ANKARA (A.A)

18 Ağustos 2011 21:29

-Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bir genel müdürlük daha ANKARA (A.A) - 19.08.2011 - Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bir genel müdürlük daha eklendi. 61. Hükümetin kurulmasının ardından hayata geçirilen Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı oluşturulan Spor, Gençlik ve Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüklerine bir yenisi daha eklendi. 17 Ağustos 2011 Tarihli ve 28028 Sayılı Resmî Gazete'de yer alan ''Avrupa Birliği Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun hükmünde kararname''sinin 12. maddesine göre bu 3 genel müdürlüğe ek olarak Eğitim Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü kuruldu. Eğitim Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasında, gençlere rehberlik ve danışmanlık hizmeti yapmak, eğitim hizmet ve imkânlarını geliştirici faaliyetlerde bulunmak, gençliğin gelişimine katkı sağlamak amacıyla eğitim ve kültür alanında yapılabilecek faaliyetleri planlamak, bakanlığın görev alanıyla ilgili yayınlar yapmak, yaptırmak ve yayınları takip etmek, yurt içi ve yurt dışında gençlikle ilgili inceleme ve araştırmalar yapmak veya yaptırmak, bunların sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak, gençlerin bilim, sanat ve kültürel alanlara ilgisini artırmaya yönelik faaliyetler yürütmek ve bu kapsamda yürütülen faaliyetleri desteklemek, Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak yer aldı. Bunun yanı sıra 649 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 54. maddesine göre tüm illerdeki spor il ve ilçe müdürleri ile şube müdürleri ''araştırmacı'' kadrosuna kaydırıldı. Böylece söz konusu kadrolar boşaltıldı. Görevlerinden alınan müdürlerlerin kadro haklarının saklı olacağı bildirildi. Bu durum valiliklere genelge ile bildirilirken, valiler, il müdürlüklerine geçici olarak atama yapacak ve resmi atamalar daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek. (İLK-MTE)

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