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Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 'dondurma ve cips dinen sakıncalı' broşürü!

Yurtkur'a bağlı bir kız öğrenci yurdunda dağıtılan broşür tartışma yarattı

02 Haziran 2016 11:12

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kayseri'de Şule Yüksel Şenler Kız Öğrenci Yurdu’nda Beslenme Bilgi Platformu adında dağıtılan bir broşürde "dondurma ve cipsin dinen helalliğinin şüpheli olduğu" iddia edildi.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre, broşürde, “Dondurmada kıvam arttırıcı olarak E441 kodlu jelatinin vücuda fazla alınması alerjik reaksiyonlara sebep olabiliyor. Tamamı yurt dışında ithal edilen bu katkı maddesi hayvansal bir ürün. Kesimi ve hangi hayvana ait olduğu konusunda kesin bir bilgi olmadığı için dinen de sakıncalı kabul ediliyor” ifadesi kullanıldı.

Broşürde cips için de “Homojenleştiriciler cipslerde yoğunluklu olarak kullanılan katkı maddeleridir Mono ve digliseridler (E471), sodyum sttearol ve kalsiyum stearol kullanılan homojenleştiricilerden bazıları. Dinen helalliği şüpheli kabul edilen bu ürün bitkisel ve hayvani kökenli olabiliyor” tanımlaması yapıldı.

 

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