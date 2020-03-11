Gençlik ve Spor Bakanı: Liglerin ertelenmesi ve seyircisiz oynama şu an gündemimizde değil

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) kapsamındaki tedbirleri açıkladı. Kasapoğlu, "Liglerin ertelenmesi ve seyircisiz oynama gündemimizde yok. Planlandığı gibi devam edecek." dedi.

Kasapoğlu, "Mart ve nisan aylarındaki uluslararası gençlik faaliyetlerimizi erteledik. Gençlik kamplarımız dezenfekte ediliyor. Spor tesislerimizin hijyeni konusunda çalışmalar yapılıyor. Özellikle uluslararası organizsayonlarımız var. Bu müsabakalarla ilgili federasyonlarımızla iletişimlerimiz devam ediyor. 80’den fazla müsabakaları ertelemiş bulunmaktayız." ifadesini kullandı.