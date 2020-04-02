Gençlik ve Spor Bakanı: Mart ayı yurt ücretleri öğrencilere iade edilmeye başlandı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda barınan ve mart ayı yurt ücretlerini vermiş yaklaşık 380 bin öğrencinin ödediği ücretlerin iade edilmeye başlandığını ve ödenecek tutarın 52 milyon 295 bin 858 TL olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı "Yükseköğrenim yurtlarında kalan öğrencilerden Mart ayında yurtta kalmadıkları günlerin ücretlerini iade ediyor, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için de ücret almıyoruz" açıklamasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı öğrencilerin ücretlerini iade etmeye başladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda barınan ve mart ayındaki yurt ücretini vermiş olan 379 bin 635 öğrencinin ödediği ücretlerin bugün (2 Nisan) itibarıyla iade edilmeye başlandığını açıkladı. Bakan Kasapoğlu, yükseköğrenim yurtlarında kalan öğrencilerden mart ayında yurtta kalmadıkları günlerin ücretlerini iade ettikleri gibi nisan, mayıs ve haziran ayları için de öğrencilerden ücret alınmayacağını belirtti. Geri ödenecek toplam tutarın ise 52 milyon 295 bin 858 TL olduğu belirtildi. (İHA)



