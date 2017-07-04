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Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç: Sporcular taleplerini '145' ile bizimle paylaşabilecek

"Sporcularımız buradan taleplerini, ihtiyaçlarını hatta bazen mutluluklarını, sıkıntılarını, doğrudan bizimle temasa geçerek paylaşabilecekler"

04 Temmuz 2017 14:45

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Bakanlık olarak sporcularımıza yönelik yeni bir birim hayata geçiriyoruz; 145 telefon numarası. Sporcularımız buradan taleplerini doğrudan bizimle paylaşabilecekler." dedi.

Anadolu Ajansı'nın (AA)  "AA Spor Masası" na konuk olan "Bakanlık olarak sporcularımıza yönelik yeni bir birim hayata geçiriyoruz; 145 telefon numarası. Sporcularımız buradan taleplerini, ihtiyaçlarını hatta bazen mutluluklarını, sıkıntılarını, doğrudan bizimle temasa geçerek paylaşabilecekler." şeklinde konuştu.

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