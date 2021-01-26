Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, stat zeminlerine ilişkin konuştu: Yaptırımlar için harekete geçtik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, geçen günlerde Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçıyla gündeme gelen, stat zeminlerinin kötü durumda olması konusuna ilişkin açıklama yaptı. Kasapoğlu, "Bakanlık olarak gereken tüm çalışmaları başlattık. İlgili tedbirler, ilgili denetimler ve bu manada da yaptırımları uygulamak için harekete geçtik" diye konuştu.

Kasapoğlu, "Tabii statlardan bahsederken özellikle bir konuya temas etmek istiyorum. Çünkü bu statlar devletimiz tarafından en güzel şekliyle inşa ediliyor ve sonraki süreçte de kulüplere ve ilgili yerel yönetimlere teslim ediliyor" dedi.

"Harekete geçtik"

Tedbirler, denetimler ve yaptırımlar konusunda Bakanlık olarak harekete geçtiklerini belirten Kasapoğlu, "Bu manada da özellikle son günlerde bazı tahsislerimizde maalesef statların zeminleriyle ilgili gereken özenin gösterilmediğini görüyoruz. Bakımsız saha zeminlerinin maalesef sporcular için bir risk teşkil ettiğini hepimiz biliyoruz. Ve aynı zamanda seyir zevki açısından da önemli birtakım dezavantajları da söz konusu. En hassas olduğumuz konu sporcularımızın sağlığı. Zeminlerin iyi bakım görmesi gerekiyor. Bu anlamda tahsisi olan kurumların çok ama çok hassas olmaları, gereken özeni, bakımı, tamiri anında göstermelerini bu vesileyle hatırlatmak istiyorum. Bu nedenle de Bakanlık olarak gereken tüm çalışmaları başlattık. İlgili tedbirler, ilgili denetimler ve bu manada da yaptırımları uygulamak için harekete geçtik. Bunu özellikle tüm statlarımızla ilgili bu uyarıyı belirtmek istiyorum. Sporcu sağlığı bizim kırmızı çizgimiz. Bununla birlikte bu noktanın en büyük takipçisi olduğumuzu da ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.