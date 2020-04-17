Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Süper Lig açıklaması: Öncelik sporcumuzun sağlığı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, futbol ve liglerin ne zaman başlayacağına yönelik soruya, ''Öncelik sporcumuzun ve milletimizin sağlığı'' yanıtını verdi.

Kasapoğlu ayrıca, yurtdışından gelecek 25 bin Türk vatandaşı için ilk etabın Hollanda ve Kuveyt'ten olacağını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, NTV'nin sorularını yanıtladı.

Bakan Kasapoğlu, ''Pek çok alanda etkileri olan çok yönlü bir konu Koronavirüs. Bugüne kadar olduğu gibi bu süreçten Türkiye daha güçlü bir şekilde çıkacaktır. Dünyanın dört bir yanından gelen vatandaşlarımızın öğrencilerimizin evinde kalması cidden duygu yüklü bir konu. Bugün 25 kişi süreci de başladı. 60 ile yakın yerde yurtlarımızı ayarladık bu vatandaşlarımız için. Kuveyt ve Hollanda'dan gelecek ilk etapta vatandaşlarımız. Sağlık çalışanlarımızda bu mücadelenin kahramanları. Onların da sağlığı açısından 6 binden fazla sağlık çalışanımızı yurtlarda misafir ediyoruz." dedi.

Kasapoğlu, "Evde kalmak sadece kendi sağlığımız için değil toplum sağlığı açısından da önemli bir misyon. Yaşanmamış bir süreç diyoruz ya cidden ilk defa yaşıyoruz. Gerek televizyonlarımızda gerek sosyal medyada hareketliliğe teşvik etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kasapoğlu, "Biliyorsunuz pek çok erteleme var. Ben sporcularımızla da federasyonlarla da konuşuyorum. Ne zaman başlayacağız ise ulusal ve uluslar arası akıl ile kararlaştırılacaktır. Tabii yorumlardan ziyade gidişatı izlemek daha mantıklı. Biz sporcunun sağlığını bir maça değişmeyiz. Biz bu nedenle çaba gösteriyoruz. Ölüm vakasına göre ligleri en erken tatil eden ülke Türkiye'dir." ifadesini kullandı.

Kasapoğlu, "Spor camiasında Covid-19 olan birçok kişi iyileşti yine bir kısmı da iyileşme aşamasında. Kulüplerimize en temel çağrımız üretim odaklı olmaları. Amacımız bundan sonra sporu daha başarılı şekilde yönetmek. Maaş gibi konular hakkında tabii konuşmalar yapmaları gerekiyor ama üretim, üretim, üretim... Yönetimlerin de çok daha hesap verilebilir olması gerekiyor." düşüncesini dile getirdi.