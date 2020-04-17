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Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Süper Lig açıklaması: Öncelik sporcumuzun sağlığı

"Biz sporcunun sağlığını bir maça değişmeyiz"

17 Nisan 2020 15:02

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, futbol ve liglerin ne zaman başlayacağına yönelik soruya, ''Öncelik sporcumuzun ve milletimizin sağlığı'' yanıtını verdi. 

Kasapoğlu ayrıca, yurtdışından gelecek 25 bin Türk vatandaşı için ilk etabın Hollanda ve Kuveyt'ten olacağını söyledi.

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