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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Koronavirüs'e yakalandı

03 Aralık 2020 17:25

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kasapoğlu, genel sağlık durumunun iyi olduğunu, evde tedaviye devam edildiğini belirtti.

Kasapoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi, doktorlarımızın tavsiyesiyle evde tedavi olmaktayız. Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile herkes için sağlık ve afiyet temenni ederiz."

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