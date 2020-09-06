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Gençlik ve Spor Bakanı: Eylül ayı burs ve kredi ödemeleri bugün itibarıyla başladı

06 Eylül 2020 10:23

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eylül ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 Eylül itibarıyla başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Eylül tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

Bakan Kasapoğlu, 6-10 Eylül tarihleri arasında T.C. kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.

T.C. kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Eylül, “2” olanlar 7 Eylül, “4” olanlar 8 Eylül, “6” olanlar 9 Eylül, “8” olanlar 10 Eylül’de ödemelerini alabilecek.

 

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