T24 LogoT24 Logo
Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan Mizgin Ay'a destek 

Bakan Bak: "Senden çok umutluyum" Mustafa AKIN / İSTANBUL,(DHA) Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli sporcu Mizgin Ay'ı tebrik ederek destek sözü verdi

19 Şubat 2018 12:58

Bakan Bak: \"Senden çok umutluyum\"

Mustafa AKIN / İSTANBUL,(DHA)

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli sporcu Mizgin Ay\'ı tebrik ederek destek sözü verdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, antrenör Muhsin Soysal ve geçtiğimiz haftasonu yapılan Balkan Salon Atletizm Şampiyonası ile Uluslararası İstanbul Salon Atletizm Kupası\'nda kadınlar 60m\'de rekor kıran Mizgin Ay\'ı kabul etti. Bakan Bak, başarılarından dolayı Ay\'ı tebrik ederek Başkan Çintimar\'a Milli sporcuya sahip çıkılması gerektiğini söyledi. 
Mizgin Ay\'ın her zaman her konuda yanında olduğunu söyleyen Bakan Bak, \"Balkanlar\'da ilk defa bir Türk sporcu altın madalya kazandı. Bütün kamplara gidip çalışmalarına devam et, senden çok umutluyum\" dedi.
Samimi bir ortamda geçen kabulde heyecanlanan Mizgin Ay\'ın Bakan Bak\'a \'hocam\' diye hitap etmesi gülüşmelere neden olurken, milli sporcu Dünya Gençler ve Akdeniz Oyunları\'nda madalya sözü verdi. 
Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fatih Çintimar\'a 2020 projesi olarak hazırlanan genç sporculara sahip çıkılması konusunda gerekenin yapılması için talimat verdi.

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bakan BakAKINSpor Bakanı Osman Aşkın Bak MilliMizgin AyGençlikSpor Bakanı Osman Aşkın Bak Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı FatihMuhsin SoysalBalkan Salon AtletizmUluslararasıSalon Atletizm KupasıAyBaşkanMilli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24