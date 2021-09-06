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Gençlik ve Spor Bakanı, bakanlığı bağlı öğrenci yurtlarına yeni dönem kayıtların başlandığını duyurdu

06 Eylül 2021 21:08

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Bakanlığa bağlı öğrenci yurtlarına yeni dönem yurt başvurularının başladığını açıkladı. Başvurular, e-Devlet üzerinden yapılacak. 

Bakan Kasapoğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, "Üniversiteli arkadaşlarım GSB Yurtlarına hoş gelecek, sefa getirecek. Yurtlarımıza başvurular başladı… Sağlıklı, güvenli, konforlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül, saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz." ifadelerini kullandı. 

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