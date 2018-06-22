Gençlik ve Spor Bakanı Bak, rafting yaptı: Çok büyük organizasyonlar gerçekleştireceğiz

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'nin Ardeşen ile Çamlıhemşin ilçeleri arasındaki Fırtına Vadisi'nde rafting yaptı.

Bakan Bak ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Ardeşen Belediye Başkanı Hakan Gültekin, Türkiye Rafting Federasyonu Başkan Yardımcısı Fikret Yardımcı ve diğer ilgililere rafting antrenörü tarafından bilgilendirildi.

Bilgilendirmenin ardından Bakan Bak, profesyonel sporcularla 3 kilometrelik alanda rafting yaptı. Zorlu su parkurunda keyifli anlar yaşayan Bak ve beraberindekiler, parkuru yarım saatte tamamladı.

Bak, raftingin ardından yaptığı açıklamada, Fırtına Vadisi'nin turizm ve önemli bir su sporu potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Fırtına Vadisi'nin dünya çapında bir parkur olduğuna işaret eden Osman Aşkın Bak, kendisinin de daha önce bölgede rafting yaptığını belirtti.

Bakan Bak, Fırtına Vadisi'nde raftingin çok eski yıllara dayandığına dikkati çekerek, "Rize'de ön plana çıkan bir spor. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu bünyesindeki raftingi bağımsız federasyon haline getirdik. Özellikle raftinge tüm dünyada çok yoğun bir ilgi var ve turizm açısından da çok önemli." ifadelerini kullandı.

Raftingde önemli yol katettiklerinin altını çizen Bak, şöyle devam etti:

"Japonya'da yapılan son Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olduk. Çok büyük organizasyonlar gerçekleştireceğiz. Fırtına Vadisi'nin doğal güzellikleri de son derece önemli. Bölgenin turizm ekseninde gelişmesi, Rize-Artvin Havalimanı'nın, ardından kayak tesisinin yapılması, Fırtına'da su sporları merkezi yapılması ile bölgemiz sporda çok ileri gidecek."

Bak, adrenalin ağırlıklı sporlar arasında raftingin yanı sıra zipline yapıldığını kaydederek, bölgenin bu bakımdan da önemli bir merkez olduğunu sözlerine ekledi.