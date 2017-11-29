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Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Kulüpler Birliği Vakfı'nda 

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA) Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Kulüpler Birliği Vakfı yönetimi bir araya geldi

29 Kasım 2017 13:32

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA)

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Kulüpler Birliği Vakfı yönetimi bir araya geldi.
Kulüpler Birliği Vakfı\'nın Maslak ofisindeki toplantıda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak\'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek, Kulüpler Birliği Başkan Yardımcıları Şekip Mosturoğlu ile Mehmet Sepil, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Güreli, Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün ve Galatasaray Altyapı Sorumlusu Emrah Bayraktar yer aldı. 
Toplantıda, altyapıya yapılacak yatırımlar ve kulüplere ait vergi borçları ile ilgili talepler görüşülecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Toplantıdan detaylar
 

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