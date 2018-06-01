Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Alt yapının gelişmesi için bir kanun çıkardık

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yıllarca Türkiye Futbol Federasyonunda delege olarak görev yaptığını hatırlatarak, "Ben her zaman bu ailenin bir parçasıyım" dedi.

Çok iyi bildiği bir ortamda bulunduğunu dile getiren Bakan Bak, "TFF’nin genel kurularına 1995 yılından itibaren bir delege olarak katılmaya başladım. Bu süreç içinde birçok genel kurula ve mali genel kurulda yapılan pek çok toplantıya katıldım. TFF'de dış ilişkiler kurulu üyeliği başta olmak üzere pek çok kurullarda görev aldım. Bu işin çekirdeğinden geliyorum. Transferden tutun, hukuki düzenlemelere kadar pek çok konuda ciddi çalışmalar yaptım" diye konuştu.

Kendisinin sporun soyunma odalarından geldiğine dikkati çeken Bak, "Soyunma odasında malzeme toplayan bir genç olarak bu işe başladım. Türk futbolu açısından gelinen nokta çok çok iyi bir konum. Yeterli mi çok daha iyi noktalara taşımamız lazım" değerlendirmesini yaptı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığı

Bakan Osman Aşkın Bak, şu ana kadar yapılan yatırımlara dikkati çekerek, "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylık süreci çok çok önemli" ifadesini kullandı.

Adaylık sürecinde devlet olarak üzerlerine düşeni ve beklenen tüm teminatları verdiklerini hatırlatan Bak, şöyle devam etti:

"Bunun yanında 17 inşa edilmiş ve projesi devam 34 stadımız var. Stat eklemeye devam ediyoruz. 1,9 yaş ortalaması olan statlara sahibiz. 2024 adaylığı için güçlü bir dosya hazırlandı. İnanıyorum ki eylül ayında verilecek kararla Türk futbolu ve TFF'nin gelişmesini başarıyla taçlandıracağız. Bize bu şampiyona çok yakışır. Seyircimize, tesislerimize, kulüplerimize, ülkemize de yakışır."

"Avrupa'nın Türk futboluna verdiği değer ortada" diyen Bak, "2019 UEFA Süper Kupa finali Beşiktaş Vodafone Park'ta yapılacak. 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak. Türk futbolunun değeri buradan gözüküyor" şeklinde konuştu.

"Alt yapının gelişmesi için bir kanun çıkardık"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, Başkanımız ve TBMM'nin destekleriyle altyapıyla ilgili bir kanun çıkardıklarının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu verginin kulüplerde, altyapılarda ve amatör branşlarda tekrar kullanılması için bir kanun. Bu kaynak yaklaşık 300 milyon lira civarında bir kaynak. Bu kaynağı sizler Türk futbolunun ve amatör branşların gelişmesi için harcamalısınız. Dört büyükler amatör branşlara daha fazla harcama yapıyor. Diğer takımlarımız da bu süreçte amatör branşlara yatırım yapabilecekler. Bu kaynak, Türk sporu ve Türk futbolu için çok önemli. Galatasaray'dan olimpiyat şampiyonu bir yüzücü, Fenerbahçe'den olimpiyat ve dünya şampiyonu atlet çıksın. Trabzonspor'dan bir yelkenci, golfçü çıksın. Beşiktaş'tan bir boksör çıksın. Olimpiyatlarda söz sahibi bir Türk sporu çıksın ortaya. Türk sporunun, sporun zirvesi olimpiyatlarda çok iyi bir şekilde temsil edilmesini istiyoruz. Bunun için altyapı çalışmaları, statlar, spor salonları ve herşey var. Kulüplerin önderlik yapması gerekiyor."

Altyapıdan gelen bir yönetici olduğuna işaret eden Bak, "Bu kaynağı gençlerimize harcayalım. Türk futbolu için harcayalım. Bu yolu açtık. Altyapıyı geliştirelim. Hepimiz aynı gemideyiz. Üretmek zorundayız. Kulüplerin ekonomik sıkıntıları var. Bunun için üretmek zorundayız. Cengiz ve Enes geliyor. Bunlar gibi onlarca olması lazım. Altınordu Kulübü ve Pazarspor bunu uyguluyor. Altyapıya yatırım yapalım. Çünkü gelecek, altyapıya yapılacak yatırımlarda" ifadelerini kullandı.

Şampiyonlara kutlama

"Şampiyon olan takımlarımızı tebrik ediyorum." diyen Bak, şöyle devam etti:

"Galatasaray Kulübünü tebrik ediyorum. Çaykur Rizespor, Ankaragücü ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u tebrik ediyorum. 2. ve 3. Lig'den yükselen takımları da tebrik ediyorum. Bu futbol ailesi güzel bir aile. Bizim bu futbola özveriyle hizmet etmemiz lazım. Türk futbolunun şiddetten uzak kalması için de çaba göstermeliyiz. Bu noktada hem taraftar gruplarıyla, hem de her şehrin dinamikleriyle iyi ilişkiler kurmalıyız."

Vergi ve stopaj

Bakan Osman Aşkın Bak, vergi ve stopajla ilgili geçen aralık ayında bir düzenleme yapıldığını anlatarak, "Kulüplerimizin vergileriyle ilgili bir açılımdı" dedi.

Futbol ailesinin güçlü bir aile olduğuna dikkati çeken Bak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kulüplerimizin altyapısına yatırım yaparak ve üreterek çok daha verimli bir halde yönetmemiz lazım. Biz Türkler azmetti mi, hedef koydu mu başarırız. Türk futbolu bu süreci çok başarılı bir şekilde tamamlayacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türk futboluna ve Türk sporuna verdiği destekler için teşekkür ediyorum."