Gençlik ve Spor Bakanı Bak: "Onlar bu milletin desteğini sonuna kadar hak ettiler"

\"Tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz.\"

Ali DANAŞ - Serhan TÜRK - Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)

Türkiye\'nin ev sahipliğinde yapılan Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası\'nın final karşılaşmasında Ampute Futbol Milli Takımı, İngiltere\'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Karşılaşma sonrasında saha içerisinde futbolcuların coşkusuna ortak olan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, \"Aslan yürekli evlatlarımızı kutluyoruz. Çok güzel bir mücadele ortaya koydular. Beraberlik gelmesine rağmen mücadeleyi sürdürürerek galip geldiler. Böyle bir atmosfere ihtiyacımız vardı. Türkiye hep onları destekledi. Onlar bu milletin desteğini sonuna kadar hak ettiler. Tebrik ediyoruz. Bu noktada ülkemizin böyle bir heyecana ihtiyacı vardı. Bunu bize yaşattılar. Gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız yürekten tebrik ettiler\" dedi.

\"TÜM SPORCULARIMIZI, ANTRENÖRLERİMİZİ VE EMEĞİ GEÇEN HERKESİ TEBRİK EDİYORUZ.\"

Ampute Futbol Milli Takımı\'na stadı tahsis eden Beşiktaş Kulübü\'ne teşekkür eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, \"Beşiktaş Kulübü\'nün stadının merkezde olması önemli bir etkendi. Güzel bir atmosfer oldu. Tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz. Hayat bir mücadele. Hayatta mücadeleden asla yılmıyorlar. Yüreklerini ortaya koyarak, sergiledikleri futbol... Çok güzel şeyleri hak ediyorlar. Bu milletin evlatlarını tebrik ediyoruz. Onlarla gurur duyoruz. Her şey Türkiye için. Biz böyle kenetlendiğimiz zaman pek çok şeyi başarabiliriz. Osman Çakmak, gazimiz. Ortaya koyduğu performans muhteşem. Hepsinin ayrı bir hikayesi var. Bu kocaman yürekli insanları tebrik ediyoruz\" diye konuştu.

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