'Gençlik Şühedanın İzinde: Dumlupınar'dan Zafertepe'ye'

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 'Gençlik Şühedanın İzinde' isimli bir proje yürütüyor. Suat Kılıç yönetimindeki bakanlık bünyesindeki proje kapsamında 26 Ağustos'ta Malazgirt'te, 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da düzenlenecek etkinliklere 10 bin gencin katılması planlanıyor.

Aynı proje kapsamında, daha önce Sarıkamış ve Çanakkale'de de etkinlikler düzenleyen Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan açıklama şöyle:

Gençlik ve Spor Bakanlığı, ‘Gençlik Şühedanın İzinde' projesiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Dumlupınar'da 10 bin gençle birlikte kutlayacak.

‘Gençlik Şühedanın İzinde’ projesi kapsamında binlerce genci Sarıkamış ve Çanakkale’de buluşturan Gençlik ve Spor Bakanlığı, bu kez 26 Ağustos’ta Malazgirt’te ve 30 Ağustos’ta Dumlupınar’da büyük bir etkinliğe imza atacak.

Türk ordusunun ilk zaferi olan ve Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin gerçekleştiği Dumlupınar, 30 Ağustos Cuma günü büyük bir birlikteliğe ev sahipliği yapacak. Bakanlığın organizasyonu ile Dumlupınar’a gelecek olan 10 bin genç, şehitlerimizin hatırasını yerinde yad edecek.

Mehter takımı eşliğinde şehitlik ziyaret edilecek

Dumlupınar’da bir araya gelecek olan gençler, öncelikle Mehter Takımı eşliğinde, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” emrini verdiği Dumlupınar Şehitliği’ne gidecek. Şehitlikte vatan toprağı için canlarını feda eden ecdadın anılacağı törenlerden sonra Zafer Anıtı’na geçilecek.

1181 rakımlı tepede resmi tören

Zafertepeçalköy'de Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin Gazi tarafından sevk ve idare edildiği 1181 rakımlı tepede bulunan anıtta resmi törenler gerçekleştirilecek. Program kapsamında ünlü televizyoncu Serdar Tuncer tarafından kahramanlık şiirleri okunacak. Sanatçı Ertuğrul Erkişi ‘Safahat’tan Şarkılar’ albümünden oluşan bir konser verecek.

'Muharebe alanı gençlerle canlanacak'

Etkinliklere Kütahya, Afyon, Ankara, İzmir, İstanbul, Eskişehir, Denizli, Uşak ve Balıkesir başta olmak üzere Türkiye’nin 81 vilayetinden 10 bin genç katılacak. Programa, Kütahya ve Afyonkarahisar valilikleriyle, çeşitli sivil toplum kuruluşları, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, Dağcılık ve İzcilik Federasyonu, Dumlupınar ve Altıntaş kaymakamlıkları, Dumlupınar ve Zafertepeçalköy belediyeleri de katılım sağlayacak.