Gençlik aşısı tuttu!..

Türkiye, sakatlıklar nedeniyle önemli oyuncularından yoksun çıktığı maçta Bosna Hersek’i geriden gelerek yenmenin sevincini yaşıyor. Milli Takımlar Teknik Sorumlusu Fatih Terim, ‘Her maçta olduğu gibi rakipten daha çok koştuk. Pozitif oynamaya çalıştık. Bu kadar eksikle üç puan aldığımız için çok mutluyum’ dedi







Türkiye, sakatlıklar nedeniyle eksik çıktığı maçta Bosna Hersek’i geriden gelerek yenmenin sevincini yaşıyor. 2010 Dünya Kupası elemelerinde 5. Grup’a Ermenistan galibiyetiyle başladıktan sonra Belçika önünde iki puan kaybeden Milliler Bosna’yı yenerek puanını yediye yükseltti. Grubun diğer maçlarında İspanya Estonya’yı 3-0 yenerken, Ermenistan’ı 2-0 mağlup eden Belçika averajla Türkiye’nin önünde ikinci sıraya yerleşti.



Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim Bosna Hersek karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Terim, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, 13-14’e yakın sakat oyuncularının bulunduğunu hatırlatarak, “Yaş ortalamamız 23-24. 17-18 yaşındaki Batuhan çıkıyor, yerine 21 yaşındaki Nuri giriyor. 75. dakikaya kadar 17 şutumuz var. Bu arada rakibin de gol girişimi sadece dört. Sonlarda skoru korumak için biraz çekilince, kalemize gelebildiler. Topa yüzde 65 sahip olma oranı olmuş. Sürekli oyunu ileri itmeye çalıştık. Pozitif oynamaya çalıştık” dedi.



Saha ve seyirci avantajlarını iyi kullandıklarını kaydeden Terim, “Oynadık, aradık, fırsat yarattık, her maçta olduğu gibi rakipten daha çok koştuk. Bütün oyuncularımı kutluyorum. Bu galibiyet çok önemliydi. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Bosna Hersek gerçekten iyi takım ve iyi oyuncuları var. Bu kadar eksikle üç puan almaktan mutluyum” diyerek sözlerini tamamladı.

Terim, konuşmasının ardından Bosna Hersek Milli Takımı Teknik Direktörü Miroslav Blazeviç’in basın toplantısı için kapıda beklediğini görünce, misafir takım teknik direktörünü bekletmemek için teşekkür ederek soru almayıp toplantıyı bitirdi.



Blazeviç: Türkiye hak etti Bosna Hersek Teknik Direktörü Miroslav Blazeviç Türkiye’nin haklı bir galibiyet aldığını söyledi. Blazeviç, “Türkiye uluslararası tecrübelerini sahaya yansıttı. Savunmamız, yüksek toplara hakim olamadı. Bu toplarda başarılı olabilseydik, belki netice böyle olmazdı. Türkiye bileğinin hakkıyla kazanmıştır” dedi. Blazeviç, grupta hangi takımları favori gördüğü ile ilgili bir soruyu da “İspanya en büyük favori. Türkiye daha sonra gelmektedir. Ama Bosna Hersek’i de çabuk unutmayın” diye yanıt verdi.



FIFA ve UEFA’dan övgü



FIFA, Türkiye’nin Bosna Hersek’i 2-1 yendiği maçın sonucunu, ‘Formunu bulan Türkiye, Bosna Hersek’i afallattı’ başlıklı haberle duyurdu. Haberde Mevlüt’ün, 66. dakikadaki golüyle galibiyetin mimarı olduğu ifade edildi.



UEFA’nın internet sitesinde yer alan haberde de Kırmızı-Beyazlı ekipte Semih, Nihat ve Gökhan Ünal’ın bulunmadığına dikkat çekilirken, Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim’in, 17 yaşındaki forvet oyuncusu Batuhan’ı milli takıma ilk kez çağırdığının altı çizildi ifade edildi. Haberde, maça parlak bir başlangıç yapan Türkiye’nin, baskılı bir oyun sergilediği kaydedildi.

