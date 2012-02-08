Gençliğe Hitabe ve İstiklâl Marşı çöpe atıldı

T24 - Denizli'de İl Özel İdaresi binası önündeki çöplükte Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve İstiklal Marşı’nın yazılı olduğu panoları görenler tepki gösterdi.



Sırakapılar Mahallesi 1582 Sokak’taki İl Özel İdaresi’nin ek hizmet binası önündeki çöplükte Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ile İstiklal Marşı’nın yazılı olduğu panoları görenler, bu duruma tepki gösterdi. Milliyet gazetesinin haberine göre; panoların, Özel İdare binasından atıldığını ileri süren Şükran Erdem içeriye girip görevlilere bağırdı. Odaları kontrol etmek isteyen Erdem görevliler tarafından engellendi. Duyarlı bir vatandaş olduğunu dile getiren Erdem, "Ben oyumu istikrarlı diye AK Parti’ye verdim. Ülkeyi iyi yönetiyor diye oy verdik ancak bizim bayramlarımızı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni kaldırsın diye değil. Bunları çöpte görünce sinirlerim bozuldu. Bunlar duvarlardan indirilmiş ve çöpe atılmış. Rezaletten başka bir şey değil" dedi.



Bir başka kişi, İl Özel İdare çalışanlarına, "İstiklal Marşı ve Gençliğe Hitabe ayaklar altında geziyor. Böyle sorumsuzluk olmaz. Bunu kim yaptıysa versin hesabını" diye bağırdı. Bu sırada çöplüğe gelen bir hurdacı, panoların camlarını kırıp, çerçevelerini aldı.

Özel idare: Bizim değil



Özel İdare Genel Sekreteri Adem Oklu, panoların kendilerine ait olmadığını belirtip, "Özel İdare’nin atıkları çöpe atılmamaktadır. Depolanarak geri dönüşüme gidiyor. Sokak genel bir çöplük alanı, kim tarafından atıldığını biz de bilmiyoruz. Çöpteki İstiklal Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi bizim değil" diye konuştu.





