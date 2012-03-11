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AKP anket yaptı, halk, 'Gençliğe Hitabe ve Andımız kalsın' dedi

AK Parti, son ayların popüler tartışma konusu olan Gençliğe Hitabe, Andımız, 19 Mayıs ve ‘dindar gençlik’le ilgili halkın görüşünü aldı, ortaya ilginç sonuçlar çıktı.

11 Mart 2012 08:00

 

T24 -  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a sunulan ankete göre ‘dindar gençlik’ söylemi vatandaştan vizeyi aldı. Andımız ve Gençliğe Hitabe’nin kaldırılmasına ise vatandaş karşı çıkıyor. 19 Mayıs törenleriyle ilgili düzenleme de vatandaştan onay alamadı.

Çocukların her gün okuduğu "Türküm, doğruyum" diye başlayan 'Andımız' tartışma konusu oldu. AKP, son ayların popüler tartışma konusu olan Gençliğe Hitabe, Andımız, 19 Mayıs ve ‘dindar gençlik’le ilgili halkın görüşünü aldı, ortaya ilginç sonuçlar çıktı.

İktidar partisi kurulduğu günden bu tarafa üç araştırma şirketine (Pollmark, Anar ve Denge) düzenli araştırma yaptırıyor. Siyasal ve sosyal konularla ilgili vatandaşların nabzını tutmaya dönük araştırmaların sonuncusunu Denge yaptı.

Bu araştırmada vatandaşlara iktidar ile muhalefetin uzun süredir tartıştığı konular da soruldu. Başbakan Erdoğan’a sunulan araştırma sonuçları kamuoyuna açıklanmayacak. Radikal’in haberine göre, araştırmadan çıkan sonuçlar şöyle:

 

Hitabe’ye büyük destek

 

Başbakan Tayyip Erdoğan, “Dindar gençlik istiyorum” dedikten sonra yoğun bir tartışma yaşanmıştı. CHP ve MHP liderleri ile medyanın da yoğun ilgi gösterdiği tartışmayla ilgili vatandaşların görüşü de soruldu. Anket sonucunda yüzde 70’e yakın bir kitle dindar gençlik söylemine onay verdi.

Çocukların sabahları okuduğu “Türküm, Doğruyum, Çalışkanım” diye başlayan ‘Andımız’ın içeriği uzun zamandır tepki çekiyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik de “Ayet mi bu?” diyerek kaldırılabileceği sinyalini vermişti. Araştırmada az bir farkla da olsa (yüzde 53) halkın ‘Andımız’ın kaldırılmasına karşı olduğu ortaya çıktı.

‘Gençliğe Hitabe’nin kaldırılması da zaman zaman gündeme geliyor. Halkın büyük oranının Gençliğe Hitabe’nin aynen kalmasını istediği belirlendi. Halkın yüzde 70’i “Gençliğe Hitabe”nin kalmasını istiyor.

 

19 Mayıs’a devam

 

Milli Eğitim Bakanlığı, 19 Mayıs törenlerinin kutlanma şeklini değiştiren bir genelge yayımlamıştı. Buna göre, stadyum kutlaması sadece Ankara’da yapılacak. Muhalefet gibi halkın da buna sıcak bakmadığı belli oldu. AKP’nin anketinde yüzde 55’lik oran törenlerin kutlama şeklinin değişmesini onaylamadı.


 

ETİKETLER

AK PartiGençliğe HitabeAndımız19 Mayıs ve dindar gençlikPollmarkAnarDenge

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