Gençlerin yüzde 61'i 'daha iyi bir yaşam' için göç etmek istiyor

İstanbul Ekonomi Araştırma 18-30 yaş arası gençler arasında araştırma yaptı. Söz konusu araştırmaya göre "daha iyi bir yaşam için göç etmeyi" tercih edeceklerini söyleyen gençlerin oranı yüzde 61'i buluyor. Geliriyle rahatça geçinebildiğini söyleyen gençlerin oranı ise yüzde 13.

Araştırmaya göre gençlerin yüzde 83'ü ailesinin ekonomik durumundan endişeliyken, yüzde 29'u "Mevcut gelirimle geçinmekte çok zorlanıyorum” ifadesini kullandı.

Sözcü'den Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre 3 bin genç ile yapılan araştırmada gençlerin yüzde 31'i “Mevcut gelirimle ancak geçiniyorum” derken, “Mevcut gelirimle zor geçiniyorum” diyenlerin oranı yüzde 27 olarak belirlendi.

Gençlerin yüzde 54'ü gelecek planları ile hemen her gün meşgul olduğunu söyledi.

Ayrıca araştırmaya göre gençlerin sadece yüzde 24'ü daha iyi bir yaşam sürmek için siyasete katılımı tercih ediyor.

Gençlerin yüzde 58'i ise gelecek kuşakların ekonomi olarak durumunun daha kötü olacağı görüşünde.