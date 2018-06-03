Gençlerin yüzde 40'ı, "Kadına gerektiği durumda tokat atılabilir" diyor!

Sia Insight’ın gençlik araştırmasına katılan gençlerin yüzde 40'ı, "kadına gerektiği durumda tokat atılabileceği" görüşünü savundu.

Sonucu tepki çeken araştırma için 15-24 yaş grubu, Türkiye kent nüfusunu değişkenlerine göre temsil eden 2 bin gençle 45 dakikalık yüz yüze görüşmeler yapıldı.

Posta’dan Işıl Cinmen’in haberine göre, araştırma Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Manisa, Samsun, Tekirdağ ve Trabzon kent merkezlerinde yapıldı.

‘Bir kadına gerektiği durumda tokat atılabileceği’ önermesine katılan gençlere göre, ‘tokatı hak etme nedenleri’ şöyle sıralanıyor: Başka erkeklerle konuşmak (yüzde 8), kocasıyla cinsel ilişkiye girmeyi reddetmek (yüzde 6), yemeği yakmak (yüzde 6), çocuklarını ihmal etmek (yüzde 6).

Araştırmadan öne çıkan bazı sonuçlar şu şekilde:

- Gençler “Kiminle komşu olmak istemezsiniz” sorusuna, uyuşturucu kullananlar (yüzde 37), eşcinseller (yüzde 29), fuhuş yapanlar (yüzde 27), alkol kullananlar (yüzde 27), sabıkalılar (yüzde 26), tarikat üyeleri (yüzde 24), transseksüeller (yüzde 22), açık giyinenler (yüzde 19), Müslüman olmayanlar (yüzde 17), zihinsel engelliler (yüzde 15), ateistler (yüzde 14), evinde evcil hayvan besleyenler (yüzde 11), kadınların örtünmediği aileler (yüzde 7) seçenekleriyle yanıt verdi.

- 15-24 yaş grubu gençlerin yüzde 86’sı ailesiyle aynı şehirde ve birlikte yaşıyor. Sadece yüzde 9’unun annesi tam zamanlı bir işte çalışıyor.

- Pasaportu olmayanların yüzde 88’i önümüzdeki bir sene içerisinde almayı planlamıyor.

- Tatil amaçlı olarak yurtdışına çıkanların oranı da sadece yüzde 1. Yüzde 89’u yabancı dil bilmiyor. Yüzde 61’i hiç uçağa binmemiş.

- Hiç tatil yapmadığını belirtenlerin oranı yüzde 20.

- Gelecekte kendisinin mutlu olacağını belirtenlerin oranı yüzde 60.

- Duygusal durumunu ‘kaygılı’ olarak niteleyen yüzde 29’luk bölüm, kaygı nedenlerinin geleceğin belirsizliği, ölüm korkusu, parasızlık ve iş bulamamak olduğunu belirtiyor.

- Yüzde 72’si kendisini sağlıklı hissettiğini, yüzde 76’sı ise son bir sene içinde hastaneye gitmediğini söylüyor.

- “Dün dişlerinizi fırçaladınız mı” sorusuna sadece yüzde 35’i “Evet” diyor. “Duş yaptın mı” sorusuna ise yüzde 30’u olumlu cevap veriyor.

- Yüzde 83’ü bugüne kadar cinsellikle ilgili eğitim almamış. Eğitim alanların yüzde 43’ü ise bunu internetten almış.

- 18 yaşından büyük gençlerin yüzde 42’si sigara kullanıyor. Yüzde 88’i spor yapmıyor.