Gençlerin yarından umudu yok!

Türkiye İstatistik Kurumu, "İstatistiklarle Gençlik" verilerinde, 2014 yılında gelecekten umutlu olduğunu belirtenlerin oranı keskin bir düşüşle yüzde 80'in altına geriledi. Yükseköğrenim okullaşma oranının bir önceki yıla göre artış gösterdiği verilerde, 2014 yılında gençlerde işsizlik oranı yüzde 17.9 oldu.

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre gelecekten umutlu olan genç oranı 2012 yılında yüzde 84.0 düzeyindeyken, 2013 yılında yüzde 83.9'a ve 2014 yılında ise keskin bir düşüşle yüzde 78.0'e geriledi. Genç erkeklerde gelecekten umutlu olduklarını söyleyenlerin oranı yüzde 79.7 ve genç kadınlarda gelecekten umutlu olduklarını söyleyenlerin oranı da yüzde 76.4 olarak belirlendi.

Gençlerin yüzde 65.1'i, 2013 yılında kendini mutlu hissederken, bu oran 2014 yılında 4 puan düşerek yüzde 61.2 oldu. Mutluluk oranı 2014 yılında genç erkeklerde yüzde 60.0 genç kadınlarda ise yüzde 62.4 olarak değerlendirildi.

Verilere göre, 2014 yılında 12.78 milyon kişi ile, Türkiye nüfusunun yüzde 16.5'ini 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturdu. Genç erkek nüfus genç nüfusun yüzde 51.2'sini, genç kadın nüfus ise yüzde 48.8'ini oluşturdu.

Yükseköğretim okullaşma oranı artış gösterdi

TÜİK tarafından yapılan nüfus projeksiyonlarına göre, Türkiye nüfusunun 2023 yılında 84 milyon 247 bin 88 kişi olacağı tahmin edildi. Genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2023 yılında yüzde 15.1'e, 2050 yılında yüzde 11.7'ye ve 2075 yılında ise yüzde 10.1'e düşeceği tahmin edildi.

Türkiye'de 2013/'14 öğrenim döneminde yükseköğretim okullaşma oranı bir önceki yıla göre 1.4 puan artış göstererek yüzde 39.9'a yükseldi. Erkeklerde önceki yıla göre bu oran önemli bir değişim göstermezken kadınlarda 2.3 puan artış göstererek yüzde 40.9 oldu.

İşsizlik 17.9

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 2014 yılında gençlerde işsizlik oranı yüzde 17.9 oldu. Bu oran genç erkeklerde yüzde 16.6, genç kadınlarda ise yüzde 20.4 olarak gerçekleşti. İstihdam edilen gençlerin yüzde 19.4'ü tarım, yüzde 32.7'si sanayi, yüzde 47.9'u ise hizmet sektöründe yer aldı.