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Spor

Gençlerin tercihi Premier Lig

18 yaş altı oyuncuları arasında en çok Belçikalı futbolcular yer alıyor

14 Aralık 2016 15:32

Avrupa futbolunda 18 yaş altı oyuncuların en fazla tercih ettiği ülke İngiltere oldu.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) bu yıl UEFA'ya üye 31 federasyonun birinci futbol liglerini hesaba katarak yaptığı araştırmaya göre, söz konusu ülkelerde mücadele eden 18 yaş altındaki 597 futbolcudan 180'i İngiltere'yi tercih etti.

İngiltere'yi 78 genç futbolcunun transfer olduğu İtalya ve 53 oyuncunun tercih ettiği Hollanda izledi. Fransa'ya 42, Almanya'ya 36, İspanya'ya 33 genç futbolcunun transferi gerçekleşti.

 

En çok Belçikalılara rağbet ediliyor

 

Belçika ise 38 futbolcuyla yurt dışına en fazla 18 yaş altında oyuncu gönderen ülke olarak dikkati çekti.

Bu alanda Belçika'nın ardından İsveç ve Fransa 23'er, Macaristan 22, Avusturya ve Brezilya 20'şer, Nijerya 19 genç futbolcuyla sıralandı.

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