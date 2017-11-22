T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gençlerin motosikletlerle gezisi acı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Bergama ilçesinde, 2 motosiklet ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

22 Kasım 2017 14:27

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Bergama ilçesinde, 2 motosiklet ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Aliağa\'nın Yenişakran Mahallesi\'nde motosiklet tamirciliği yapan Erdal Dalyan (22), dün saat 21.00 sıralarında, kendisi gibi motosiklet kullanan 3 arkadaşı ile gezintiye çıktı. Plakasız, modifiye edilmiş motosikletleriyle Yenişakran\'dan Bergama yönüne giden kasksız 4 arkadaştan Mahsun Sucu (18), Bozköy Kavşağı\'na geldiğinde kontrolü yitirdi. Savrulan Sucu\'nun motosikleti arkadaşı Dalyan\'ın kullandığı motosiklete çarptı. Her 2 motosiklet de devrildi. Çarpmanın şiddetiyle asfalta düşen motosiklet sürücülerinden Dalyan\'ın üzerinden, aynı yöne giden Begüm Y.\'nin (28) kullandığı 34 PH 6482 plakalı otomobil geçti. Dalyan, olay yerinde yaşamını yitirirken, Begüm Y. olay yerinden ayrıldı. Düşme nedeniyle ağır yaralanan diğer motosiklet sürücüsü Sucu ise diğer arkadaşlarının haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Bergama Dr. Faruk İlker Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sucu, buradaki ilk müdahalenin ardından Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi\'ne sevk edilip, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
Kaza yerinden ayrılıp, otomobilini Bergama Belediyesi Önder Aksünger Spor Salonu önünde park eden Begüm Y., Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne gidip, teslim oldu. Sürücünün, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Dalyan\'ın cesedi, hastane morgunda savcının incelemesi ve yapılan otopsinin ardından Aliağa\'dan gelen yakınlarına teslim edilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CevdetDHABergamaAliağa Yenişakran MahallesiErdal DalyanPlakasızYenişakran BergamaMahsun SucuBozköy KavşağıDalyanHer 2BegümPHDüşmeSucuAcil ServisBergama Dr FarukDevlet HastanesiBölge Eğitim HastanesiKaza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24