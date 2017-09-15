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Gençlerin motosiklet gezisi ölümle bitti

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da 3 gencin bindiği motosiklet halk otobüsü ile çarpıştı

15 Eylül 2017 16:07

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN\'da 3 gencin bindiği motosiklet halk otobüsü ile çarpıştı. Kazada 16 yaşındaki Muhammet Bahadır hayatını kaybetti, iki arkadaşının sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor.
Kaza dün saat 22.00 sıralarında Ergenekon Mahallesi\'nde meydana geldi. 16 yaşındaki E.L. ve 17 yaşındaki A.B. ile birlikte gezmeye çıkan Muhammed Bahadır\'ın kullandığı motosiklet, 30 yaşındaki Serdar O. yönetimindeki 24 EF 246 plakalı halk otobüsüyle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan 3 arkadaş ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü Muhammed Bahadır hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Diğer 2 arkadaşının sağlık durumlarının ağır olduğu ve ciddiyetini koruduğu bildirildi. Trafik kazasıyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


 

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