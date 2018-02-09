T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gençlerin küfür kavgası: 1 yaralı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da M

09 Şubat 2018 14:32

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da M.B.(17), sokak ortasında kendisine küfrettiğini iddia ettiği A.T.\'yi (16) bıçakla yaraladı. Gözaltına alınan M.B., sedyeyle ambulansla götürülürken A.T.\'ye tekmeyle saldırmaya kalkışınca polis tarafından etkisiz hale getirildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Tahsin Ünal Mahallesi İsmet Paşa Caddesi\'nde meydana geldi. M.B., yolda yürürken kendisine küfrettiğini iddia ettiği A.T. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.B., yanındaki bıçağı çekip, A.T\'yi, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. A.T. bir işyerine sığınırken, M.B. ise çevredekiler tarafından yakalandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. A.T., sedyeyle ambulansa götürülerken, gözaltına alınan M.B. bu kez de tekmeyle saldırmak istedi. Polisin engel olduğu M.B. emniyete götürüldü, A.T. ise Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MuammerDHA KARAMANOlayTahsinMahallesiPaşa CaddesiTartışmaKavgaDevlet HastanesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24