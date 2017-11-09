T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gençlerin kavgasına babaları da karıştı: 1'i ağır 4 yaralı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI şehir merkezinde iki genç arasında bıçaklı kavga çıktı

09 Kasım 2017 16:10

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI şehir merkezinde iki genç arasında bıçaklı kavga çıktı. Gençlerin babalarının da dahil olduğu kavgada, 1\'i ağır 4 kişi yaralandı.
Olay, kent merkezindeki Papuççular Mahallesi\'nde muhtarlık önünde meydana geldi. İddiaya göre 17 yaşındaki Enes A., kendilerine ait otoparkta alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşı 22 yaşındaki Ümit Pekçalışkan ile tartışmaya başladı.Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine iki gencin babaları Turgay Pekçalışkan ve 48 yaşındaki Cengiz A. da olaya müdahale etti. İki grup arasında çıkan kavgada iki genç ve babaları aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.
Olayı gören çevredekiler durumu hemen 112 ve polise bildirdi. Yaralılardan sağ bacağından bıçaklanan Enes A., sırtından bıçaklanan babası Cengiz A. Toyotasa Acil Yardım Hastanesi\'ne kaldırıldı.
Diğer yaralılar Ümit Pekçalışkan ve göğsünden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan babası Turgay Pekçalışkan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Turgay Pekçalışkanın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aziz GÜVENERADAPAZARI Sakarya DHA ADAPAZARIGençlerinOlayPapuççular MahallesiEnesPekçalışkanTartışmanınTurgay PekçalışkanCengizOlayıYaralılardanToyotasa Acil Yardım HastanesiDiğerSakarya EğitimAraştırma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24