-GENÇLERİN FECİ ÖLÜMÜ ADIYAMAN (A.A) - 31.12.2010 - Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü. Kahta-Adıyaman karayolunun 20. kilometresinde, Serkan Tunç'un kullandığı 06 BU 033 plakalı otomobil, inşaatı devam eden Kalburcu Çayı köprüsü mevkisinde, ek köprünün beton bariyerlerine çarptı. Kazada, sürücü Serkan Tunç (20) ile arkadaşları Mehmet Teyfik Saygın (17), Mehmet Bilgin (17) ve Harun Alkan (19) hayatını kaybetti. Kurtarma ekiplerinin kesici kullanarak araçtan çıkardığı cesetler, Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Serkan Tunç'un Tekirdağ'da vatani görevini yaptığı ve yeni yıl için izinli olarak ailesinin yanına geldiği öğrenildi.