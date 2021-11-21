T24 LogoT24 Logo
Spor

Gençlerin derbisinde kazanan Fenerbahçe

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe U19 puanını 8'e yükseltti. Galatasaray ise 9 puanda kaldı.

21 Kasım 2021 15:50

U19 Elitler Ligi 4. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 geriden gelerek 4-1 mağlup etti ve dikkat çeken bir galibiyete imza attı.

Galatasaray ile Fenerbahçe, günün ilk derbisini U19 Elitler Ligi'nde oynadı. Karşılaşmayı kazanan, 4-1 gibi farklı bir skorla Fenerbahçe oldu.

Sarı-lacivertli takım, deplasmanda oynadığı mücadeleyi geriden gelip kazanarak dikkat çeken bir performans ortaya koydu.

Fenerbahçe'ye Galatasaray'a karşı galibiyeti getiren golleri; 58 ve 72. dakikalarda Melih Bostan, 84. dakikada Ruhan Arda Aksoy, 90. dakikada ise Arda Okan Kurtulan kaydetti. Galatasaray'ın tek sayısı, 16. dakikada Bartuğ Elmaz'ın ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe U19 puanını 8'e yükseltti. Galatasaray ise 9 puanda kaldı.

 

gençtakımderbiu19galatasarayfenerbahçe
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24