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Gençlerin yüzde 28'i kayıp

15-29 yaş arasındaki gençlerin % 31'i öğrenci, % 34'ü çalışıyor, % 7'si işsiz. Geriye kalanların ise ne yaptığı bilinmiyor

09 Kasım 2013 12:56

Türkiye'de 15-29 yaş arası gençlerin yüzde 31'i eğitimde, yüzde 34'ü istihdamda, yüzde 7'si işsiz, yüzde 28'i ise ne eğitimde ne de işgücü piyasasında. Bu sebeple hükümet, gençlere yönelik yeni adımlar atıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı gibi farklı bakanlıklar ile yerel yönetimler, üniversiteler ve STK'lar işbirliği yapacak. Öncelikli hedeflerden biri gençleri uyuşturucudan korumak.

Oğuzhan Şahin'in Yeni Şafak'ta yer alan haberine göre, En çok genç göçü alan ve veren bölgelerde istihdam problemine odaklanacak olan devlet, gençlik merkezleri ve kampları yaygınlaştıracak; burs imkanlarını artıracak. Türkiye Ulusal Gençlik Konseyi de aktif hale getirilecek. Ancak bu oluşumun bir yönetmelikle değil, gençlik STK'larınca başlatılan bir insiyatifle kurulması hedefleniyor. Konsey, her kesimden gencin temsil edileceği bir platform olacak. Türkiye'de sıklıkla hak ihlallerine uğrayan gençlik temsilcilerinin sürece katılımı sağlanacak. AB programlarından da yararlanılarak Gençlik Treni, Seyyah ve Lider Gençlik Kampları ve benzer projelere ağırlık verilecek. Emine Erdoğan'ın himayesinde hazırlanan “Uyuşturucu Bağımlılarını Topluma Kazandırma Eylem Planı (TOKEP)” devreye sokulacak.

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