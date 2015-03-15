“Gençleri birileri gibi ‘bizim gençler, onların gençler’ diye ayırmayacağım; Gezi gençleri onurumuzdur”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Birileri gençleri ayırıyor 'bizim gençler, onların gençleri' diye ben buradan bütün gençlere söz veriyorum: hiçbir ayrım yapmayacağım" dedi. Kılıçdaroğlu, “Gezi'nin gençleri bedel ödediler, o bedel sizin geleceğiniz için ödenen bir bedeldir. O bedel Türkiye'nin geleceği için ödenen bir bedeldir. O nedenle Gezi'nin gençleri bu ülkenin onurudur, o nedenle diyoruz ki, Gezi'nin gençliği dünyadaki onurumuzdur” dedi.

CHP Ankara Gençlik Kolları'nın düzenlediği, "Onurlu Yaşa"yanlar Konseri Ankara Arena'da gerçekleştirildi.

Etkinliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, CHP Ankara milletvekili Aylin Nazlıaka, partililer ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte, hayatlarını kaybeden Ahmet Atakan, Ethem Sarısülük, Berkin Elvan, Ali İsmail Korkmaz, Medeni Yıldırım ve Abdullah Cömert'in aileleri de yer aldı.

Konserde gençlere seslenen Kılıçdaroğlu , "Ben de yürekten inanıyorum, devrim şehitleri ölümsüzdür" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu , şunları kaydetti:

"Sevgili gençler güzel eğlenin, hayatın bütün renklerini tadın, gelecek sizindir, umudumuz sizsiniz, Türkiye'nin geleceği sizsiniz. Türkiye'nin vicdanı, ideali, umudu sizsiniz. Birileri gençleri ayırıyor, 'bizim gençler, onların gençleri' diye ben buradan bütün gençlere söz veriyorum: hiçbir ayrım yapmayacağım. Bütün gençleri bağrıma basıyorum.

Gezi'nin gençleri bedel ödediler, o bedel sizin geleceğiniz için ödenen bir bedeldir. O bedel Türkiye'nin geleceği için ödenen bir bedeldir. O nedenle Gezi'nin gençleri bu ülkenin onurudur, o nedenle diyoruz ki: Gezi'nin gençliği dünyadaki onurumuzdur. Gençleri unutmamızın en güzel göstergesi işte karşımızdadır, 'Denizlere sözümüz, devrim olacak' diyor. Nasıl unutmadıysak asla unutmayacağız ve unutturmayacağız."

Etkinlikte çeşitli sanatçılar şarkılarını seslendirdi, Hoy-Tur tarafından halk dansları gösterisi sunuldu.