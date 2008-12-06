Gençler'e 'kardeş' morali







Turkcell Süper Lig'in 14. haftasında iki başkent ekibi Hacettepe ile Gençlerbirliği Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.



Son haftalarda aldıkları kötü sonuçlarla ligin dibine demir atan iki ekibin buluşmasında gülen taraf 3-0'lık farklı sonuçla Gençlerbirliği oldu.



Kırmızı-siyahlılar, ilk yarıyı 42. dakikada Burhan'ın golüyle önde kapatırken, Hacettepe'de ilk yarının son anlarında ikinci sarı kartını gören Murat Kalkan oyun dışı kaldı.



10 kişilik rakibi karşısında ikinci devrede rahat bir tempoda maçı götüren Gençlerbirliği 58. dakikada Djite ve 71. dakikada Kemal Akbaba'nın golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Hacettepe de, 88. dakikada Ufuk Arslan'ın doğrudan kırmızı kartla atılmasıyla karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.



7 haftalık galibiyet özlemine son veren Gençlerbirliği, puanını 14'e çıkarırken, son 6 haftada 5. kez sahadan yenik ayrılan Hacettepe ise 9 puandan kurtulamadı.



HACETTEPE: 0 - GENÇLERBİRLİĞİ: 3

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Özgüç Türkalp, Bülent Gökçü, Mustafa İspiroğlu

Hacettepe: Recep Biler, Ufuk Arslan, Orhan, Teli, Murat, Serkan, Kadir, Olgay, Lika, Zoko, Sukaj

Gençlerbirliği: Recep Öztürk, Hakan, Addo, Traore, Ergün, Burhan, Mehmet Nas, Kerem, Engin, Djite, Kahe

Gol: Dk. 42 Burhan (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 39 Zoko, Dk 44 Murat (Hacettepe)

Kırmızı kart: Dk. 45+1 Murat (Hacettepe)









MAÇTAN DAKİKALAR



Turkcell Süper Lig'de Gençlerbirliği, Hacettepe önünde ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.



6. dakikada Luka'nın sol taraftan yaptığı ortada altı pas içinde kaleci Recep Öztürk, topa Sukaj'dan önce dokunarak, tehlikeyi önledi.



12. dakikada Lika'nın soldan ceza alanı içine gönderdiği ortada, Sukaj uçarak topa kafayı vurdu, ancak kaleci Recep Öztürk son anda meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.



22. dakikada Kadir kendi çabasıyla ceza yayına kadar getirdiği topu Serkan'a bıraktı. Bu futbolcunun yerden şutunda top az farkla yandan dışarı gitti.



26. dakikada Ergün'ün sağ taraftan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde topla buluşan Kahe yere düşerken vuruşunu yaptı, ancak kaleci Recep Biler meşin yuvarlağı kornere çeldi.



41. dakikada Mehmet Nas'ın ceza alanı içinden arka direkteki Engin'e topu gönderdi. Bu futbolcunun yere sektirerek, vuruşunda top üstten auta çıktı.



42. dakikada Engin'in uzun pasında defansın arkasında topla buluşan Burhan, kaleci Recep Biler ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek, takımını 1-0 geçirdi.



45. dakikada Djite ile Burhan'ın ceza alanı içindeki verkaçında topla son buluşan Burhan'ın yerden şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



İKİNCİ YARI



53. dakikada Hakan yaklaşık 100 metre sürdüğü topla ceza alanına girerken, pasını penaltı noktası üzerindeki Kahe'ye aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda kaleci Recep Biler'in ayaklarına çarpan top, Djite'nin önünde kaldı. Bu futbolcu dönen topa vuramayınca meşin yuvarlak auta çıktı.



57. dakikada Burhan'ın sağ taraftan altıpas içine yaptığı ortada iyi yükselen Djite güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-2



70. dakikada Lika'nın soldan ortasında, ön direkteki Zoko'nun kafa vuruşunda top kaleci Recep Öztürk'te kaldı.



71. dakikada orta sahadan atılan uzun pasla defansın arkasında topla buluşan Kemal, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı yerden düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 0-3



73. dakikada Lika'nın serbeste vuruşta doğrudan kaleye gönderdiği topu kaleci Recep Öztürk son anda kornere çeldi.



Karşılaşma Gençlerbirliği'nin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

