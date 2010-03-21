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Spor

Gençler'e 3.5 ay sonra 3 puan: 2-0

Gençlerbirliği, Sivasspor deplasmanından 3 puanı 2 gole aldı.

21 Mart 2010 02:00

T24 - Turkcell Süper Lig 26. hafta maçında Gençlerbirliği, deplasmanda Sivasspor'u 2-0 yendi. Ligin ikinci yarısında kötü bir grafik çizen Gençlerbirliği, 3.5 ay sonra üç puanla tanıştı.




Maçtan dakikalar

İlk Yarı

15. dakikada Abdurrahman'ın uzun taç atışında ceza alanı içinde bulunan Sedat'ın kafa vuruşunda top kaleci Serdar'da kaldı.

24. dakikada Gençlerbirliği'nin organize gelişen bir atağında, ara pasıyla ceza alanı içinde kaleci ile Petkoviç ile karşı karşıya kalan Mustafa Pektemek, plase bir vuruşla kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

37. dakikada kazanılan serbest atışı kullanan İbrahim Dağaşan'ın ortasında ceza alanı içinde topa iyi yükselen Sedat'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serdar'da kaldı.

44. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan İbrahim Şahin'in sert vuruşunda kaleci Serdar'a çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.
     
İkinci Yarı

59. dakikada ceza alanının hemen dışında topla buluşan Cihan Yılmaz'ın sert vuruşunda, köşeye giden topu kaleci Serdar kornere çeldi.

70. dakikada ceza alanı içinde Cihan'ın müsait pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak son anda defanstan döndü.

78. dakikada şık çalımlarla süratle ceza alanı içine giren Sandro'nun vuruşu istediği gibi olmayınca, meşin yuvarlak kaleci Petkoviç'te kaldı.

82. dakikada sol kanattan İbrahim Dağaşan'ın ortasına iyi yükselen Kamanan'ın ceza alanı içinde yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Serdar'da kaldı.

83. dakikada ani gelişen Gençlerbirliği atağında kale önünde topu önünde bulan Kahe, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2

87. dakikada Mustafa'nın boş pozisyonda yaptığı sert vuruşta, üst köşeye giden topu kaleci Petkoviç kornere çeldi.

SİVASSPOR: 0 - GENÇLERBİRLİĞİ: 2

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Barış Şimşek xx, Tarık Ongun xx, Kemal Yılmaz xx

Sivasspor: Petkoviç xx, Sedat x, Musa x (Dk. 56 Cihan Yılmaz x), İbrahim Dağaşan x, Mehmet Yıldız x, İbrahim Şahin x (Dk. 46 Kamanan xx), Yasin x, Hayrettin xx, Abdurrahman x (Dk. 71 Agbetu x), Keita x, Erman x

Gençlerbirliği: Serdar xxx, Orhan xxx, İlhan xxx, Aykut xxx, Radeljic xxx, Vranjes xxx (Dk. 67 Kerem xxx), Sandro xxx (Dk. 79 Hurşit xxx), Tozo xxx, Mustafa xxx, Cem Can xxx, Serkan xxx (Dk. 67 Kahe xxx)

Goller: Dk. 24 Mustafa, Dk. 83 Kahe (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 18 Orhan, Dk. 31 Aykut (Gençlerbirliği), Dk. 54 Hayrettin, Dk. 56 Sedat Bayrak, Dk. 59 İbrahim Dağaşan (Sivasspor)

Gençler 3.5 ay sonra 3 puanla tanıştı

Başkent ekibi, bugün Sivasspor ile deplasmanda yaptığı karşılaşmadan Mustafa ve Kahe'nin golleriyle 2-0 galip ayrılarak, 10 hafta sonra 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Kırmızı-siyahlılar, ligin ilk yarısında, 15. haftada sahasında Denizlispor'u 2-0 yenmişti. Gençlerbirliği, 6 Aralık 2009'dan bu yana maç kazanamıyordu.

Gençlerbirliği, 11. maçında sahadan galibiyetle ayrılırken, bu süre içinde hükmen kazanılan Ankaraspor maçı dışında, 4 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Başkent temsilcisi, 8 gol atarken, 13 golü de ağlarında gördü.

Başkent ekibinin 15. haftadan bu yana aldığı sonuçlar şöyle:

15. hafta: Gençlerbirliği-Denizlispor: 2-0
16. hafta: Gençlerbirliği-Gaziantepspor: 1-1
17. hafta: Galatasaray-Gençlerbirliği: 1-0
18. hafta: Kayserispor-Gençlerbirliği: 1-1
19. hafta: Gençlerbirliği-Ankaraspor: 3-0 (Hükmen)
20. hafta: Beşiktaş-Gençlerbirliği: 4-1
21. hafta: Gençlerbirliği-Kasımpaşa: 0-2
22. hafta: Eskişehirspor-Gençlerbirliği: 0-0
23. hafta: Gençlerbirliği-Ankaragücü: 0-1
24. hafta: Trabzonspor-Gençlerbirliği: 3-1
25. hafta: Gençlerbirliği-Fenerbahçe: 0-0
26. hafta: Sivasspor-Gençlerbirliği: 0-2

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